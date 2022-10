Mare scandal la concertul lui Fuego cu Irina Loghin din Constanța. O femeie ar fi ajuns la spital. Detalii

Scandal de proporții la concertul lui Fuego cu Irina Loghin! Celebrul spectacol a avut loc în Constanța. Lumea s-a înghesuit să îi vadă pe cei doi artiști și nu au mai ținut cont de nimic. O femeie a ajuns la spital din cauza unui incident petrecut chiar în sala de concert. Sute de români au venit special la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța la show-ul cu intrare liberă. Ce s-a întâmplat acolo?

Scandal după un concert susținut de Fuego și Irina Loghin. Marele show a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, acolo unde oamenii s-au înghesuit pentru a asculta piesele artiștilor lor preferați.

Din păcate, seara s-a transformat într-un coșmar pentru mai mulți oameni care s-au arătat revoltați de felul în care a fost organizat evenimentul. Intrarea a fost liberă, motiv pentru care sute de români au încercat cu orice preț să ia un loc în sală indiferent de spațiul disponibil.

O femeie din public a mărturisit că a rămas șocată atunci când a auzit că unele persoane s-au pus la coadă încă de la primele ore ale dimineții. Cea din urmă a sesizat Salvarea venită la fața locului, ulterior a luat la cunoștință faptul că o altă fană a artiștilor a suferit un accident chiar la intrarea principală.

Totul s-a petrecut în momentul în care s-au deschis ușile, iar toți pensionarii s-au îngrămădit pentru a prinde loc aproape de soliștii iubiți. Femeia în vârstă s-a ales cu mâna ruptă ,,undeva de la cot”. Majoritatea oamenilor au dat vina pe organizare pentru cele petrecute și pentru scandalul care este acum în prim-plan.

,,Am auzit voci care au spus că de la ora 9.00, dimineața, au stat acolo pensionarii că, doar pentru ei era dedicat spectacolul, fiind Ziua Pensionarului! Organizare sub orice critică! Evident, românul în goana după chilipir pentru că intrarea era liberă, trebuia să mă aștept la așa o situație, dar nu este normal…!

Dacă Primăria a dorit să ofere acest cadou pensionarilor, trebuia să organizeze în aer liber o scenă unde veneau, cred, 1.000 de pensionari! În plus, am mers la intrarea artiștilor, a personalului, în latura opusă! Am văzut Salvarea! Ca să aflu că o doamnă… în vârstă, pensionară, a suferit un accident la intrarea principală în momentul când s-au deschis ușile pentru public.

I-au rupt mâna, undeva de la cot! Ori așa ceva nu este admisibil! Regret enorm că am fost la timp la intrare, dar ce ne facem cu organizarea defectuoasă?”, a spus o constănțeancă pentru replicaonline.ro