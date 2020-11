Adevărul nebănuit despre relația dintre Fuego și Irina Loghin. Ce a dezvăluit el despre îndrăgita artistă

Mulți au crezut că celebra cântăreață de muzică populară este mama lui, dar nu este niciun grad de rudenie între cei doi. Ce spune Fuego despre Irina Loghin și ce crede de legătura dintre cei doi?

De-a lungul anilor și chiar și acum la o bună vreme distanță încă se speculează faptul că Fuego și Irina Loghin sunt mamă și fiu. Adevărul este că fac o pereche atât de bună pe scenă încât lumea le-a atribuit această legătură care nu este, de fapt, adevărată. Cu toate astea, cei doi artiști sunt în relații foarte bune, fiind apropiați, dovadă fiind și colaborările profesionale de peste 15 ani care sunt apreciate de sute de fani. Melodiile lor sunt pline de emoție, iar pentru asta lumea încă mai crede că între ei e o legătură de rudenie. Niciodată nu s-au ferit să vorbească unul despre celălalt în public, chiar și cu probabilitatea să lase impresia scenariului de mai sus. Laudele au curs mereu în inerviurile celor doi. ,,Este un exemplu de viaţă, este un om pe care îl iubesc foarte mult, este ca a doua mea mamă. Deşi se spune că sunt copilul cu mai multe mame, să ştiţi că eu am numai 2 mame. Pe mama mea adevărată, care de fiecare dată mă aşteptă acasă şi pe doamna Loghin”, a mărturisit Fuego. La rândul ei, interpreta de muzică populară a mărturisit că Fuego este mai mult decât un fiu pentru ea.

“Paul este special pentru mine, a fost şi va fi, din toate punctele de vedere. Vreau să pun că nu îmi lipseşte niciun spectacol de-al lui Paul. Dacă nu merg la un spectacol de-al lui de Crăciun, înseamnă că n-a trecut Crăciunul, n-au trecut sărbătorile… De multe ori, nu ştie că sunt în sală”, a declarat Irina Loghin. Fuego e chiar convins că universul a făcut totul posibil și cădin această cauză el se numește Paul Ciprian după cei doi băieți ai artistei” , mai spune acesta.

„Mi-au pus numele Paul Ciprian, după băieții Irinei Loghin. De unde să cred eu vreodată să cânt cu Irina Loghin? Am crescut și îi spuneam lui tati dacă o să am vreodată șansa să cânt lângă doamna Loghin. După ce am devenit cunoscut am făcut primul proiect împreună. Românii i-au închinat, prin dragostea lor, un adevărat cult și sunt sigur că așa va fi și peste multe generații, pentru că a influențat prin vocea sa caldă, prin emoția transmisă, prin bijuteriile din zona sa, Prahova mândră și frumoasă. Eu nu pot decât să-i mulțumesc, fiindcă am construit împreună un duet de succes, pentru că am reușit să fim mai mult decât colegi, povățuindu-mă mereu cu sfaturile sale despre cum să faci această profesie dură”

