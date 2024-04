Mama Geta, în acțiune. Avertisment pentru cei care îi fură identitatea pe internet fiului său:” Niște derbedei, la muncă, nu la pomană!” EXCLUSIV

Solistul Culiță Sterp are și prieteni și dușmani, vorba maneliștilor. În timp ce participa la ”Survivor”, cineva ”de bine” s-a gândit să-i ”împrumute” contul, pentru a face vizualizări record, pe Facebook. I-a mers bine hoțului de identitate până a intrat pe fir Mama Geta. Pe care e bine să n-o superi. Femeia ne-a povestit, cu înflăcărare, exclusiv pentru Playtech Știri, despre acest episod. Are și un mesaj usturător pentru internauții tupeiști.

Mama Geta: ”Nu poți să pui un video pe Instagram că ți-l fură 100 de persoane”

Mama Geta ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cu ce probleme se confruntă în online, pe Facebook, unde, invidioșii le fură identitatea, postând mesaje în numele familiei Sterp. Femeia este pornită pe aceste persoane, cărora le transmite și un mesaj de avertizare:

”Eu nu am Facebook, n-am cont, dar postează alții în numele meu. Dacă punem ceva pe TikTok, ne preiau alții și-și fac vizualizări pe munca noastră. Să le fie rușine că vorbesc în numele fiului meu, Culiță, îi fură identitatea și lui și fiicei mele, Getuța. Dacă eu sunt în persoană, de ce să mă dau drept altceva? Să le fie rușine, să se ducă la muncă! Noi nu facem bani din TikTok, în România nu sunt monetizate, noi facem video cu noi, cu ce lucrăm noi. Nu poți să pui un video pe Instagram că ți-l fură 100 de persoane și le postează pe te miri unde și apoi ne înjură lumea că suntem peste tot”.

Ce i s-a întâmplat lui Culiță Sterp, în timp ce era la ”Survivor”?

Mama Geta ne-a povestit și cum s-a luptat ca să scape de internautul care i-a furat lui Culiță Sterp identitatea, pe când el se afla la ”Survivor” (PRO TV):

”Când era plecat la concurs, cineva i-a furat identitatea, a făcut cont pe Facebook cu poza lui, posta mesaje în numele lui, mai mult, vorbea cu lumea în privat, se dădea Culiță. Culmea, acea persoană, că nu știu dacă era băiat sau fată, avea mai multe vizualizări decât erau pe contul real. M-am luptat să anulez acel cont, cu greu a fost eliminat. Niște derbedei, la muncă, nu la pomană! Fiecare să pună munca lui pe conturile sociale, să-și pună poza lui, să fie corecți”, ne-a mai spus mama lui Culiță Sterp, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

De se s-a despărțit Mama Geta de fostul soț: ”Are pasiunea femeilor”

Mama Geta are patru copii, pe Culiță, Iancu, Ileana și Geta, cea din urmă având și un magazin alimentar în Hațeg. Femeia este singură, după ce tatăl copiilor ei a părăsit căminul conjugal. Este însă convinsă că tot pe ea o iubește și acum, nu pe actuala iubită: