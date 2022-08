Geta Sterp, dezamăgită de autorităţi după ce i s-au furat 200.000 de euro din casă. Banii nu au fost nici acum găsiţi: „Sunt foarte supărată!” EXCLUSIV

Luna trecută, familia Sterp a trecut prin momente grele. Conform declarațiilor acestora, au rămas fără 200.000 de euro. Hoții care le-au spart casa, au plecat cu seif-ul în care se aflau banii. Astăzi, aflăm că pare să se fi împăcat cu ideea pierderii celor 200.000 de euro ce i s-au furat din casă: „Ce a mâncat lupul, rămâne bun mâncat de către lup!”, spune Geta Sterp, dezamăgită de autorităţi după ce i s-au furat 200.000 de euro din casă. Nici până acum banii nu au fost nici acum găsiţi.

Geta Sterp, mama celebrilor frați Culiță și Iancu Sterp, nu-și mai face mari speranțe că va reuși să-și regăsească cei 200.000 de euro ce i s-au furat din casă în urmă cu aproape două luni. Ea spune că nu mai are încredere nici în autorități, nici în vecinii săi!

„Sunt încă foarte supărată pe toată lumea. Nu credeam că voi apuca ziua în care ceilalți vor râde de mine în halul ăsta! Eu toată viața am știut un singur lucru. Să muncesc ca să-mi câștig banii necesari existenței.

Pentru asta am mers la muncă cu noaptea-n cap, dacă a fost nevoie. Nu am așteptat de la nimeni nimic și nici nu am cerșit ceva! Acum, cineva din anturajul meu și-a bătut joc de familia mea.

Mi-a furat banii strânși după o muncă de ani buni. Nu mai am încredere în nimeni, nici în poliție, nici în autorități, nici în vecini”, și-a exprimat Geta Sterp supărarea pentru IMPACT.RO.