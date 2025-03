Culiță Sterp, condamnare pentru accidentul în care a fost implicat. Mama Geta era disperată, ce au hotărât magistraţii

Artistul Culiță Sterp a aflat verdictul în cazul accidentului produs în urmă cu mai bine de doi ani. Într-o decizie finală pronunțată de Curtea de Apel Cluj, cântărețul a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare.

În noiembrie 2022, Culiță Sterp a fost implicat într-un accident în centrul municipiului Cluj-Napoca. Conform informațiilor, artistul a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a lovit un alt autoturism care circula regulamentar. După impact, Sterp a părăsit locul accidentului, iar ulterior s-a constatat că se afla sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

În urma procesului, instanța a menținut pedeapsa inițială de doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare, stabilită anterior de Judecătoria Cluj-Napoca. Aceasta înseamnă că, deși nu va fi încarcerat, Culiță Sterp va trebui să respecte anumite condiții pe durata termenului de supraveghere de trei ani.

Printre acestea se numără interdicția de a conduce orice vehicul pe o perioadă de trei ani și obligația de a presta 70 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei Municipiului Hațeg sau al Primăriei Comunei General Berthelot din județul Hunedoara.

În fața acestei situații dificile, familia artistului, în special mama sa, cunoscută publicului drept Mama Geta, au trecut prin momente de îngrijorare profundă. Apropiații artistului au simțit, la rândul lor, o mare tensiune pe parcursul procesului și i-au fost alături la fiecare înfățișare. La scurt timp după producerea accidentului, Mama Geta declara:

„Acum mi-am mai revenit puțin, dar am fost foarte supărată. Dumnezeu Sfântul a ajutat de nu a murit nimeni în accident. Deci Culiță și băiatul acela au avut îngeri păzitori acolo cu ei. Noi nu încurajăm pe nimeni să urce băut la volan, pentru că eu am permis de 30 de ani, dar eu nu am băut un gram nici la nunta ei (n.r.: Geta Sterp). La noi în casă nu se bea, nu se fumează, deci nu am avut în sânge să facem lucrul ăsta, nu că ne-a interzis sau ne-a impus cineva. (…)

Nu are Culiță nicio scuză, este clar, dar noi nu suntem o familie de bețivi și de drogați și de cum ne catalogați voi pe noi, exclus așa ceva. Acum nu venim noi cu scuze, dar nu suntem bețivi, noi nu fumăm și nu bem, la noi în casă nu se întâmplă așa ceva. A greșit foarte tare, pentru că legea este pentru toți, nu ai voie să te urci la volan băut. Culiță circulă cam de 5-7 ani zi de zi, noapte de noapte, păi pe el trebuia să-l mai prindă cineva băut dacă ar fi bețiv”, a declarat mama lui Culiță Sterp într-un videoclip postat pe internet, la scurt timp după accident.