Ludovic Orban s-a înțeles cu Victor Ponta pentru susținerea Guvernului. Ce condiție i-a pus liderul Pro România

Premierul desemnat Ludovic Orban s-a înțeles cu Victor Ponta pentru susținerea Guvernului. Ce condiții i-a pus liderul PRO România?

Liderii PNL au avut o serie de întâlniri pentru a pune la cale cea mai bună strategie pentru a mări șansele guvernului lui Ludovic Orban să treacă în Parlament. Surse din cadrul formațiunii politice, citate de stiripesurse.ro, au menționat că, în weekend, Orban va avea mai multe întruniri cu liderii partidelor politice, dar șicu diverși lideri politici care conduc grupuri informale în Parlament.

Premierul desemnat Orban intenționează să depună lista miniștrilor și programul de guvernare, la Parlament, săptămâna următoare, miercuri ori cel târziu joi. Revenind la negocieri, Orban a afirmat că în urma discuțiilor purtate cu Pro România are impresia că s-a înțeles cu liderii acestui partid pentru susținerea Guvernului.

„Mi s-a părut că ne-am înţeles că România are nevoie de un Guvern care să asigure stabilitate, care să asigure un buget pe 2020. A fost o discuţie pozitivă. Am depăşit puncte de diferenţă. Am încredere că până la final ne vom înţelege şi vom obţine susţinerea în Parlament”, a spus Orban.