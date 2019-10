Ludovic Orban s-a decis! Când va prezenta oficial lista noului Guvern?

Premierul Ludovic Urban s-a decis! Când va prezenta oficial lista noului Guvern? Oficialul a prezentat, miercuri seară, și câteva ministere care nu vor mai exista în noul Executiv, între care se numără Ministerul Energiei și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

Liderii PNL au avut o serie de întâlniri pentru a pune la cale cea mai bună strategie pentru a mări șansele guvernului lui Ludovic Orban să treacă în Parlament. Surse din PNL, citate de stiripesurse.ro, au precizat că, în weekend, Orban va avea mai multe întruniri cu liderii partidelor politice, dar și cu diverși lideri politici care conduc grupuri informale în Parlament. Orban intenționează să depună lista miniștrilor și programul de guvernare, la Parlament, săptămâna viitoare, miercuri, ori cel târziu joi.

De altfel, aceasta este limita celor 10 zile prevăzute de Constituție, pentru că miniștrii trebuie audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Drept pentru care, liberalii prevăd un adevărat război în comisii, pentru că cei de la PSD vor lua la puricat fiecare ministru al noului guvern.

Premierul desemnat a prezentat, miercuri seară, câteva ministere care nu vor mai exista în noul Guvern, anume Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Ministerul Energiei.

„Şi energia este economie şi turismul este economie. Ape, păduri, mediu oarecum sunt un domeniu. La nivelul Consiliul UE există formaţiunea care este pe transporturi, infrastructură şi comunicaţii şi noi unim infrastructura cu comunicaţiile. Sunt lucruri normale. Nu avem patru ministere de Externe, avem un singur Minister de Externe, politica externă se face printr-un singur Minister de Externe.

Sunt lucruri de bun-simţ. (…) Multe (n.r. ministere) s-au făcut ca să dea sinecuri. Mai avem o discuţie legată de Ministerul Tineretului şi Sportului. Suntem în an preolimpic, există o sensibilitate în zona de sport şi din cauza asta am acceptat o discuţie pe care să o am şi cu COSR, şi cu organizaţiile de tineret şi cu Consiliul naţional al tineretului”, a spus Orban la B1 TV.