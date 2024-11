Adriana Bahmuțeanu rupe tăcerea privind deschiderea succesiunii după moartea lui Silviu Prigoană: ”Am așteptat să se răcească mortul, să stăm de vorbă amiabil!”

Moartea lui Silviu Prigoană a lăsat în urmă multe semne de întrebare și controverse. Fosta lui soție, Adriana Bahmuțeanu, încearcă să își ia copiii din casa fostului soț și s-a zvonit chiar că ar fi demarat procedurile pentru succesiune. Ce spune vedeta cu privire la acest subiect.

La câteva zile de la moartea lui Silviu Prigoană, una dintre întrebările aflate pe buzele multora este legată de cum se va împărți averea. Fostul afacerist avea patru băieți, cărora le rămâne moștenirea tatălui lor. Au apărut inclusiv zvonuri cum că Adriana Bahmuțeanu, fosta lui soție, ar fi făcut deja demersurile pentru succesiune, dorind să se asigure că băieții ei și ai lui Prigoană își primesc partea cuvenită.

Vedeta este preocupată însă de un alt aspect zilele acestea: copiii ei, cu care nu poate lua legătura. De când a murit tatăl lor, Maximus și Eduard au rămas în casa lui și au comunicat cu mama lor doar la telefon. Adriana Bahmuțeanu vrea să își ia băieții acasă și s-a adresat autorităților competente pentru a putea face acest lucru. Vineri, vedeta a mers la sediul DGASPC sector 3, ocazie cu care a vorbit și despre zvonurile legate de succesiune.

Adriana Bahmuțeanu spune că nu a făcut niciun demers în acest sens și că vrea doar să se înțeleagă amiabil cu familia fostului soț, pentru a-și lua copiii acasă.

„Cine a înaintat succesiunea, aveți idee? Eu nu am înaintat nicio succesiune, n-am făcut niciun demers în acest sens și este iar o toxicare de presă pentru că eu personal nu am depus la niciun notar vreun demers pentru succesiune în acest moment. Am așteptat să se răcească mortul, să stăm de vorbă amiabil, să ne înțelegem ca oamenii. Altcineva a depus succesiunea, asta înseamnă că există un interes financiar, iar această alienare parentală are, evident, că are acest substrat (…) Ce pot ei face este să ia repede banii din conturi, banii din casă, banii din seif ai lui Silviu Prigoană”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Știrile Antena Stars.