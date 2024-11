De ce a fost nevoit Silviu Prigoană să vândă Realitatea TV pentru 100 de dolari: “Un pic mai îmbârligată povestea

Silviu Prigoană, om de afaceri și fondator al primului post de știri din România, Realitatea TV, a suferit un infarct miocardic marți, 12 noiembrie, într-un restaurant din Bran. Din păcate, nu a mai putut fi salvat. În 2020, Prigoană povestea cum a vândut Realitatea TV după doar doi ani de activitate, obținând în schimb doar 100 de dolari.

Pe parcursul carierei sale, Silviu Prigoană a fost implicat în mai multe afaceri, fiind, printre altele, principalul acționar al companiei de salubritate Rosal Grup și fondator al unor canale de televiziune precum Realitatea TV, Etno TV și Taraf TV. De asemenea, în 2020, Prigoană a dezvăluit cum a vândut Realitatea TV, după doar doi ani de activitate, obținând pentru acest post de televiziune suma simbolică de 100 de dolari.

Într-un interviu acordat publicației Ziariștii.ro în 2019, Silviu Prigoană a declarat că a fondat peste 70 de companii de-a lungul carierei sale. Până în 2001, era cunoscut ca fiind proprietarul companiei de salubritate Rosal Group și a fost supranumit de unele media „Regele gunoaielor”. Tot în acea perioadă, Prigoană a lansat Realitatea TV, primul canal de știri din România.

În 2020, în cadrul emisiunii „40 de întrebări” moderată de Denise Rifai, Silviu Prigoană a explicat motivele pentru care a ales să vândă Realitatea TV pentru doar 100 de dolari.

„A costat 7 milioane (de dolari, n.r.) și 7 milioane a costat întreținerea doi ani (…) și am vândut-o urmare a hotărârii Consiliului de Administrație. V-am explicat că Bluelink Comunicazioni din Elveția s-a retras din business. Firma între timp având niște probleme financiare, am vândut-o cu 100 de dolari. Sunt toate documentele. Și ca o surpriză pentru dumneavoastră, nu am vândut-o lui Sorin Ovidiu Vântu. (…) Am avut niște discuții și cu Sorin Ovidiu Vântu”, a spus Prigoană.