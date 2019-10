Gestul făcut de Viorica Dăncilă, în timp ce Victor Ponta vorbea la tribuna Parlamentului. Colegii ei au început să râdă

Gestul făcut de Viorica Dăncilă a fost unul neașteptat și s-a petrecut în timp ce Victor Ponta susținea un discurs, în tribuna Parlamentului. Colegii care asistau în acele momente au început chiar să râdă, când și-au dat seama ce face premierul României.

Viorica Dăncilă a făcut un gest catalogat drept amuzant în această joi, pe 10 octombrie, când Victor Ponta vorbea în Parlament. Moțiunea de cenzură se dezbate chiar și în aceste momente. Primul ministru și-a făcut cruce câtă vreme Ponta își susținea discursul. Reacția spontana a premierului Dăncilă a reușit să stârnească reacții din partea colegilor săi, aflați în Parlament.

Mai mult, aceasta a făcut gestul atunci când Victor Ponta a făcut referire în mod ironic la strategia prin care Viorica Dăncilă a încercat să păstreze susținerea PSD și să o câștige pe cea a membrilor din alte partide politice de la noi.

„Nu am auzit niciodată de când fac politică ca un premier să sune 100 de parlamentari să le spună la toți că vor fi miniștri. De de la Pro Romania erau trei prim-miniștrii, ca să nu ne certăm. Mâine, dacă nu trece moțiunea, trebuie să facă o minune biblică și să avem un guvern cu 100 de miniștri, iar Apostolul Mihai va jura că Dăncilă e o rudă din Videle a Mântuitorului și poate face 100 de miniștri. (…) Am auzit că sunt un om rău că am pus-o pe listă în 2014 ca europarlamentar, dar cred că un alt om mai rău ca mine, dl Dragnea a pus-o premier. Să nu aveți nevoie de recunoștința doamnei Dăncilă că pățiți ca Dragnea. Vă rog să nu îi fie datoare, că își plătește datoriile”, spunea Victor Ponta, potrivit digi24.ro.