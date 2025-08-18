Ultima oră
Lidia Buble, fotografie romantică alături de iubit. Cei doi se afişează rar împreună, dar în vacanţă nu s-au putut abţine
18 aug. 2025 | 15:21
de Ionuț Vieru

Lucian Viziru, reacţie neaşteptată când a fost pus să aleagă între Bianca Drăguşanu şi Nicoleta Luciu. „Să vină zece ca ea şi tot nu o dau"

Lucian Viziru, reacţie neaşteptată când a fost pus să aleagă între Bianca Drăguşanu şi Nicoleta Luciu.
Lucian Viziru, declarație surprinzătoare între Bianca Drăgușanu și Nicoleta Luciu

În lumea showbiz-ului românesc, comparațiile dintre celebrități nu au lipsit niciodată, iar uneori aceste discuții aduc declarații surprinzătoare. Invitat în cadrul podcastului Las Vegas România, Lucian Viziru a fost provocat să facă o alegere dificilă între două dintre cele mai cunoscute vedete feminine din țară: Bianca Drăgușanu și Nicoleta Luciu. Răspunsul său a venit rapid și fără ezitare, iar reacția a stârnit numeroase comentarii.

O întrebare simplă, un răspuns hotărât

Discuția a pornit într-un cadru relaxat, tipic podcasturilor care aduc vedetele mai aproape de public prin întrebări directe și adesea incomode. În momentul în care numele Biancăi Drăgușanu și al Nicoletei Luciu au fost puse în balanță, Lucian Viziru nu a stat prea mult pe gânduri. Fără să ezite, a ales-o pe Nicoleta Luciu, argumentându-și alegerea printr-o replică tranșantă ce a atras imediat atenția:

„Să vină zece ca Bianca Drăgușanu şi tot nu o dau pe Nicoleta Luciu.”

Bianca Drăguşanu și Nicoleta Luciu, două nume emblematice

Fiecare dintre cele două vedete a marcat în felul său showbiz-ul românesc. Bianca Drăguşanu este cunoscută pentru aparițiile sale spectaculoase, stilul său extravagant și proiectele media care i-au consolidat imaginea. De cealaltă parte, Nicoleta Luciu a rămas în memoria publicului ca una dintre cele mai apreciate actrițe și personalități TV, recunoscută pentru frumusețea ei naturală și pentru rolurile jucate de-a lungul timpului.

Astfel, comparația între cele două nu a fost una ușoară, dar declarația lui Lucian Viziru a arătat clar unde se află preferința lui personală.

Declaraţia lui Lucian Viziru, subiect de comentarii

Lucian Viziru nu este deloc un nume necunoscut în România. Actor, cântăreț și compozitor, el a devenit cunoscut publicului larg datorită rolurilor din seriale de succes precum „Numai iubirea” sau „Inimă de țigan”. De asemenea, face parte dintr-o familie celebră, fratele său, Augustin Viziru, fiind de asemenea o prezență constantă pe micile ecrane.

De-a lungul timpului, Lucian Viziru a avut o carieră diversă, implicându-se atât în muzică, cât și în televiziune. Deși în ultimii ani a ales să se retragă din lumina reflectoarelor și să ducă o viață mai liniștită alături de familie, aparițiile sale continuă să atragă atenția și să stârnească interes în rândul fanilor.

Declarația făcută în podcast a devenit rapid un subiect de discuție, mai ales datorită faptului că cele două vedete – Bianca Drăgușanu și Nicoleta Luciu – sunt figuri emblematice ale showbiz-ului autohton, fiecare cu un parcurs aparte în lumea mondenă. Viziru, însă, nu a lăsat loc de interpretări și și-a exprimat clar preferința pentru Nicoleta Luciu, o alegere care a ridicat multe sprâncene în mediul online.

