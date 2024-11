Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au certat, din nou, la cuțite. Ce au descoperit polițiștii când i-au interogat în casa afaceristului

Este din nou scandal în cuplul format din Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. De data aceasta, a fost nevoie de intervenția poliției, după ce vedeta l-ar fi amenințat pe iubitul ei cu o bucată de sticlă.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au o relație tumultuoasă. Cei doi s-au despărțit și s-au împăcat de mai multe ori până acum, iar certurile lor au ajuns de multe ori în atenția presei. De data aceasta, lucrurile au escaladat și a fost nevoie de intervenția poliției.

Miercuri seara, oamenii legii au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la un conflict care a avut loc într-un apartament din nordul Capitalei. Polițiștii s-au deplasat la adresă, unde au constatat că Gabi Bădălău a fost amenințat cu un ciob de sticlă de către iubita sa.

Bianca Drăgușanu a avut câteva relații de notorietate, de-a lungul timpului. Vedeta a povestit, la un moment dat, că a fost înșelată de mai multe ori, inclusiv în actuala relație.

„Am fost înșelată de nenumărate ori, pe mine instinctul și intuiția nu m-au înșelat niciodată. Am iertat și n-am înșelat niciodată, am fost foarte asumată cu lucrurile pe care le-am făcut. Fiecare dintre noi am avut greșeli și am fost înșelată, dar nu e o dramă”, a povestit Bianca Drăgușanu, într-o emisiune.