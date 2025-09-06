Claudia Pătrașcanu, declarație de dragoste pentru bărbatul care îi este alături în cele mai dificile momente. Bruneta și-a regăsit fericirea după divorțul de Gabi Bădălău

Claudia Pătrașcanu a surprins din nou printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare. După o perioadă dificilă, marcată de divorțul de Gabi Bădălău și de numeroase dispute în instanță cu Bianca Drăgușanu, artista pare să-și fi regăsit liniștea alături de un alt bărbat. Cântăreața a ales să vorbească deschis despre omul care îi este alături în cele mai grele clipe, subliniind cât de mult contează prezența și susținerea acestuia atât pentru ea, cât și pentru copiii săi.

Un sprijin neașteptat și constant

Mesajul artistei vine cu ocazia aniversării relației celor doi. Claudia Pătrașcanu a simțit să îi mulțumească partenerului ei printr-un mesaj public, emoționant, în care a povestit cât de mult a însemnat prezența lui în momentele dificile.

„Astazi scriu despre omul care nu știe că scriu despre el! El este omul care a fost lângă mine atunci când viata m-a pus la tot felul de încercări, cel care mi-a oferit sfaturi liniștite și înțelepte… când toți ceilalți incercau să mă doboare”, a scris vedeta pe Instagram.

Mai mult decât o simplă relație

Fosta soție a lui Gabi Bădălău a precizat clar că bărbatul despre care scrie nu este doar un „soț”, ci mult mai mult decât atât. Potrivit cântăreței, el a fost cel care a mers la spital atunci când ea sau copiii ei au avut probleme medicale, cel care a făcut cumpărături și s-a ocupat de nevoile zilnice atunci când ea nu a avut puterea să o facă. Toate aceste gesturi, aparent simple, au reprezentat pentru Claudia dovada unei implicări reale și constante, mult mai valoroase decât orice document semnat.

„Nu este soțul meu… este mai mult decat o hârtie scrisă si semnată. Este OMUL care a călcat pragul spitalelor când eu sau copiii mei eram internați… când nu puteam să ies din casă pentru a cumpara copiilor mei medicamente si mancare. Doar el a făcut-o pentru noi! Cum as putea vreodată să uit?! (…) La multi ani de ziua noastră!”, a mai spus artista.

Divorțul de Gabi Bădălău și conflictele juridice cu Bianca Drăgușanu

Declarația de dragoste vine pe fondul unui trecut dificil. Claudia a divorțat de Gabi Bădălău, iar procesul, finalizat în 2022, a fost urmat de dispute privind pensia alimentară. Instanța a stabilit ca el să plătească aproximativ 2.000 de euro lunar, retroactiv, însă artista l-a acuzat în repetate rânduri că are restanțe semnificative.

În plus, tensiunile cu Bianca Drăgușanu au complicat și mai mult situația, cele două ajungând să se confrunte în instanță pe tema copiilor. Claudia a acuzat-o pe Bianca că postează imagini cu fiii ei fără acord, însă cererea de eliminare a materialelor a fost respinsă.