Lucian Viziru s-a întors definitiv în România. De ce a plecat din Germania și cu ce se ocupă acum

După o perioadă în care a absentat de pe micile ecrane, Lucian Viziru avea să fie văzut în serialul „Clanul”, ca mai apoi să accepte un rol într-o nouă producție cinematografică, „Candidatul Perfect”, o comedie în care joacă „un domn din Austria”. Dar, așa cum declara, Lucian Viziru s-a întors definitiv în România, explicând și de ce a plecat din Germania și cu ce se ocupă acum.

În urmă cu 10 ani, Lucian Viziru, alături de soția sa Ema, și fiul lor, lua decizia de a se muta în Germania, unde se ocupa cu antrenoratul de tenis. Din păcate, avea să prindă și pandemia acolo, iar lucrurile nu i-au mers bine în acea perioadă tulbure pentru toți.

Dar, lucrurile aveau să se schimbe, iar în 2022 revenea în România, reluându-și activitatea actoricească. Fanii aveau să-l revadă pe Lucian Viziru în serialul „Clanul”, iar acum se pregătește de lansarea unei noi producții cinematografice, „Candidatul perfect”.

Să zicem că poate că mie îmi era ok cât de cât, deși ajunsesem să mă plafonez la un moment dat. Nu voiam să mă duc să fac performanță, să plec 360 de zile de acasă, să nu îmi văd familia. Îmi plac provocările, iar în acel moment nu mai aveam vreo provocare.”, declara în 2022 Lucian Viziru în emisiunea moderată de Cătălin Măruță.

Noua producție cinematografică, scrisă și regizată de Alex Coteț, îl readuce pe Lucian Viziru și pe marele ecran, premiera fiind programată pentru data de 22 octombrie a.c.

Am stat și 7 ani pe acolo, prin Germania, am lucrat. Nu mi-a fost nici foarte greu, dar nici foarte ușor rolul. A fost interesant. În principiu să-mi placă rolul, bine, nu pot să joc chiar orice. Sunt două criterii: să-ți placă rolul și să-ți placă banii. Atât.”, spune Lucian Viziru, conform celor de la Cancan.

Deși se preconiza o viață mult mia bună, spre surprinderea multora, în urmă cu aproape 3 ani Lucian Viziru lua decizia de a reveni definitiv în România, alături de familie. Deși multă lume s-a întrebat de ce, de-abia acum avea să explice de ce a plecat din Germania și cu ce se ocupă acum:

„Nu mai am treabă cu Germania. Am treabă aici, am început producția de filme și eu, ca mulți alții, și așteptăm să vedem ce iese. Nu a venit nicio propunere de la nicio televiziune.

Dacă ar fi venit, poate le-aș fi luat în calcul, dar probabil că sunt alții mult mai tineri și mult mai energici decât mine, care sunt capabili să aducă audiențe mai mari.”, a mai declarat Lucian Viziru.