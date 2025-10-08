Cătălin Botezatu, în vizorul fostei iubite! Bianca Drăgușanu a făcut show total la „La bine și la Roast”, iar designerul nu a scăpat de glumele acide. EXCLUSIV

Deși au avut o relație în urmă cu aproximativ 15 ani, Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu au rămas în relații bune. De-a lungul timpului, cei doi au avut numai cuvinte de laudă unul la adresa celuilalt. Dar, cum spune o vorbă, „în glume iese la iveală adevărul”, iar publicul din România are ocazia să vadă asta chiar la televizor. În timp ce designerul a acceptat să se așeze pe „scaunul fierbinte” în emisiunea „La bine și la Roast”, fosta lui parteneră este cea care l-a „taxat” cu mult umor.

Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu față în față în emisiunea „La bine și la Roast”

În urmă cu mai bine de un deceniu, Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu erau cuplul care ținea prima pagină a ziarelor. S-au despărțit. Anii au trecut, dar ei nu s-au uitat. Ba chiar au avut numai cuvinte de laudă unul la adresa celuilalt în ultima vreme. Publicul, obișnuit cu micile înțepături aruncate de parteneri după despărțire, a tot așteptat.

Și iată că a venit ziua. Niciun scandal nu a izbucnit, ci doar pură comedie. Căci miercuri, de la ora 21:30, PRO TV a pregătit o ediție incendiară a emisiunii „La bine și la Roast”. Cătălin Botezatu s-a așezat pe celebrul „scaun fierbinte”, pregătit să încaseze glume din toate direcțiile.

La capitolul profesioniști, platoul a fost pe mâini bune: Dan Frinculescu, Ioana Luiza, Dan Badea, Sorin Pîrcălab și Alex Mincu formează echipa de roast, dar și prietenii apropiați din lumea mondenă au dat o mână de ajutor.

Printre vedetele curajoase care s-au încumetat să-l „taxeze” cu umor se numără Oana Roman, Dana Săvuică, Crina Abrudan, Romanița Iovan, dar și Bianca Drăgușanu.

Designerul a ieșit întotdeauna în evidență prin eleganța și rafinamentul său și, după cum a aflat, nici de această dată nu s-a lăsat intimidat. A făcut față glumelor tăioase, ironiei fine și dezvăluirilor spumoase venite din toate direcțiile, cu zâmbetul pe buze și autoironie cât pentru un sezon întreg de show.

Bianca a furat toate privirile

Bianca Drăgușanu s-a făcut, încă o dată, remarcată și a furat toate privirile. În platoul emisiunii, blondina a combinat eleganța cu aciditatea într-un mod savuros, făcând un adevărat spectacol. Cu discursul său, a stârnit hohote de râs și reacții neașteptate.

„Să știți că la reducere este și Mincu, dacă ați auzit de el. Dacă îl iei, primești și un rând de chei, să îl atârni la breloc. Cum a făcut și Maria Popovici cu el”, a spus Drăgușanu, în aplauzele publicului și ale invitaților.

Dar, evident, Bianca nu s-a oprit aici. Cu naturalețea ei dezarmantă și acel farmec sincer care o face imposibil de ignorat, a trecut rapid la următoarea „țintă”.

„Și acum am ajuns la Dana Săvuică. Dana Săvuică, sau pe cine să incluzi pe listele de invitați la un eveniment, că știi că vine sigur. Că ea oricum nu are ce să facă”, a glumit vedeta, stârnind hohote de râs în platou.

Atmosfera a explodat pur și simplu. Bianca a ridicat nivelul roast-ului la cote maxime, cu replici acide și spontane care au cucerit publicul din prima. Chiar și colegii de platou au recunoscut că momentul ei a fost unul memorabil – genul de apariție pe care nu o uiți cu una, cu două.