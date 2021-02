Lucian Mândruță l-a umilit pe Dragoș Bucur. Cum l-a ironizat în doar o frază

Lucian Mândruță a reacționat dur, după mesajul lui Dragoș Bucur, prezentatorul emisiunii ”Visuri la Cheie”, de la Pro TV. Iată ce a declarar Lucian Mândruță după ce Dragoș Bucur a susținut într-o postare că nu se vaccinează și că nu poartă mască de protecție.

Actorul Dragoș Bucur a stârnit o adevărată dezbatere în mediul online după ce a declarat pe Facebook:

”In cazul in care nu aveați pe cine sa înjurați: nu ma vaccinez și nu port masca”, a notat Dragoș Bucur pe contul său. Astfel, a urmat un val de reacții, mulți dintre utilizatori având comentarii în ton ironic sau duri în ce privește decizia vedetei. Și Lucian Mândruță a comentat însă post-ul de pe Facebook al lui Dragoș Bucur. Astfel, jurnalistul a sugerat că Dragoș Bucur simțea nevoia de succes din cauza lipsei de succes în plan profesional.

Soția lui Lucian Mândruță, pe nume Ioana Mândruță, este de profesie medic, aceasta aflându-se în linia întâi în rândul persoanelor care au beneficiat de vaccinul anti-coronavirus. Deoarece a vrut să-și împărtășească experiența, Ioana Mândruță a povestit care au fost primele reacții pe care le-a resimțit prima doză de vaccin. Ea a acuzat unele dureri locale, amorțeala la nivelul brațului și o ușoară febră.

”La 24 de ore de la vaccinare pot spune ca am avut ceva durere la locul injectarii, amorteala usoara pe mana, febra moderata in cursul serii. Azi nu mai am aproape nimic, poate un pic de jena la miscare in umar. Toata experienta comparabila cu orice alte vaccinari anterioare. Rapelul peste 3 saptamani, a spus Ioana Mândruță.