Lovituri sub centură în finala Vocea României, pe PRO TV! Ce schimb de replici au avut Irina Rimes și Tudor Chirilă

Tudor Chirilă și Irina Rimes și-au trimis din nou săgeți, în ultima ediție a sezonului 9 Vocea României. Artista s-a simțit atacată după ce Tudor i-a spus că echipa lui are mai mulți oameni în finală, menționând-o și pe Jasmina Răsădean, cea care a concurat pentru Irina.

Irina Rimes și Tudor Chirilă s-au contrat din nou la Vocea României

„Are mulți oameni în finală echipa Tudor Chirilă. Dragoș Moldovan, Jasmina Răsădean”, i-a spus Tudor la un moment dat Irinei Rimes, iar artista a reacționat imediat.

„Te rog frumos, Jasmina este în echipa Cosmos. Eu oricum simt că am câștigat Vocea României, așa cum am câștigat-o de fapt și anul trecut, cu Dora Gaitanovici. Eu nu ți-am dat să cânți pe trei octave, ca Tudor, ți-am dat și piese mai grele, și piese mai ușoare”, a fost răspunsul Irinei.

Pavel Bartoș a intervenit în discuție și a încercat să îi împace: „Iubiți-vă! Este finala, iubiți-vă!”

Câștigătorul sezonului 9 Vocea României este Dragoș Moldovan, din echipa lui Tudor Chirilă. Concurentul i-a avut ca adversari pe Andi Țolea (echipa lui Smiley), Jasmina Răsădean (echipa Irinei Rimes) și Elena Bozian (echipa lui Horia Brenciu).

„Încă încerc să mă liniștesc și să îmi dau seama ce s-a întâmplat. Am spus mereu că am venit la acest concurs fără așteptări, am vrut doar să cânt și să trăiesc momentele atunci, pe scenă. A fost un drum foarte fain și am cunoscut mulți oameni faini. Nu m-am gândit ce voi face cu banii, este o sumă mare, nu știu cum este să ai atât de mulți bani. Prefer momentan să spun că nu știu ce voi face cu ei. Le transmit oamenilor care m-au votat că le mulțumesc enorm”, a declarat Dragoș la finalul show-ului.