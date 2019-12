Mesajul lui Tudor Chirilă, după ce Dragoș Moldovan a câștigat vocea României

Dragoș Moldovan este câștigătorul sezonului 9 Vocea României. Dragoș a încântat publicul din întreaga țară, a fost votat masiv și a primit marele premiu de 100.000 de euro. Tudor Chirilă a fost în culmea fericirii în momentul în care a aflat că Dragoș a câștigat concursul și la finalul emisiunii a avut un mesaj de transmis.

Tudor Chirilă, după ce Dragoș Moldovan a câștigat Vocea României: „Lumea nu înțelege cât de complicat a fost”

„Îi felicit pe Dragoș pentru că a putut să termine această finală. Lumea nu înțelege cât de complicat a fost, nu se gândește la gradul de dificultate al pieselor. Suntem toți sfârșiți după un asemenea show. Mai ales după momentul lui Pavel Bartoș, pe care sunt absolut convins că îl gustă din plin, să ne țină până la limita infarctului acolo. A fost o decizie, e prima finală pe care o duc fără baladă.

M-am conectat la publicul care parcă asta a cerut de la Dragoș. El asta știe să cânte cel mai bine, iar asta trebuie să cânte. România a spus că Vocea trebuie să fie rock. Îi felicit pe colegii mei pentru momentele lor. Nici eu nu știu cum mă simt momentan”, a declarat Tudor Chirilă după ce Dragoș Moldovan a câștigat sezonul 9 Vocea României și marele premiu de 100.000 de euro.

Dragoș Moldovan i-a avut ca adversari pe Andi Țolea (echipa lui Smiley), Jasmina Răsădean (echipa Irinei Rimes) și Elena Bozian (echipa lui Horia Brenciu).



Cei patru finaliști au cântat nu o dată, ci de trei ori pe scena de la Vocea României. Dragoș Moldovan l-a avea alături pe Tiberiu Albu, Andi Țolea a cântat alături de interpreta Jo, Jasmina Răsădean a urcat pe scenă cu Liviu Teodorescu, iar Elena Bozian a avut-o alături pe actrița Oana Sârbu.

Vocea României este o emisiune de talente din România, care a avut premiera pe 27 septembrie 2011 la Pro TV. Fiind bazată pe competiția muzicală The Voice of Holland, emisiunea a fost creată de producătorul de televiziune olandez John de Mol și face parte din franciza internațională The Voice.