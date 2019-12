Dragoș Moldovan a câștigat sezonul 9 Vocea României

Dragoș Moldovan este câștigătorul sezonului 9 Vocea României și al marelui premiu de 100.000 de euro. Dragoș (echipa lui Tudor Chirilă) s-a luptat în marea finală cu Andi Țolea (echipa lui Smiley), Jasmina Răsădean (echipa Irinei Rimes) și Elena Bozian (echipa lui Horia Brenciu).

„Încă încerc să mă liniștesc și să îmi dau seama ce s-a întâmplat. Am spus mereu că am venit la acest concurs fără așteptări, am vrut doar să cânt și să trăiesc momentele atunci, pe scenă. A fost un drum foarte fain și am cunoscut mulți oameni faini. Nu m-am gândit ce voi face cu banii, este o sumă mare, nu știu cum este să ai atât de mulți bani. Prefer momentan să spun că nu știu ce voi face cu ei. Le transmit oamenilor care m-au votat că le mulțumesc enorm”, a declarat Dragoș la finalul show-ului.



Fiecare concurent a urcat pe scenă de trei ori: mai întâi singur, apoi alături de antrenorul lui și ultima dată împreună cu un invitat special. Elena Bozian a avut-o alături pe actrița Oana Sârbu, Andi Țolea a cântat alături de interpreta Jo, Dragoș Moldovan l-a avut alături pe Tiberiu Albu, iar Jasmina Răsădean a urcat pe scenă cu Liviu Teodorescu.



Vocea României este o emisiune de talente care a avut premiera în România pe 27 septembrie 2011 la Pro TV. Fiind bazată pe competiția muzicală The Voice of Holland, emisiunea a fost creată de producătorul de televiziune olandez John de Mol și face parte din franciza internațională The Voice.