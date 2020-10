Loredana Groza, aproape dezbrăcată pe internet. Este uluitor cum a apărut cântăreața

La 50 de ani, Loredana Groza a apărut aproape dezbrăcată pe internet, spre surprinderea tuturor. Jurata de la “X Factor” s-a filmat în timp ce i se făcea masaj.

Loredana Groza se simte mai bine ca niciodată în pielea sa. Dovadă sunt ţinutele sexy alese în ultima perioadă, dar şi câteva filmuleţe postate de cântăreaţă pe Instagram, la Story. Jurata de la “X Factor” a şocat pe toată lumea când s-a filmat în timp ce i se făcea masaj. Cu doar un slip tanga pe ea, Lori a făcut furori, iar mulţi dintre internauţi spun că artista arată, la cei 50 de ani ai săi, mai bine ca niciodată.

Şi cum vedeta îşi ţine mereu fanii la curent cu tot ceea ce face, nu putea omite să împartă cu aceştia bucuria unui masaj.

Deşi nu a recunoscut niciodată că a apelat la medicii esteticieni pentru a schimba anumite lucruri, este evident că şi-a mărit sanii, şi-a modificat forma nasului, și-a injectat buzele cu acid hialuronic, dar are şi o blefaroplastie (intervenţie la nivelul pleoapelor prin care se corectează surplusul de piele).

Desigur, nu este pentru prima oară când admiratorii artistei au văzut-o pe aceasta în costumul Evei. În urmă cu 20 de ani, când Playboy aniversa un an pe piaţa din România, Lori apărea pe coperta celebrei reviste pentru bărbaţi. Pentru pozele sexy, a primit suma de 12.000 de euro.

Deşi uimeşte cu fiecare apariţie, aceasta părând cu cel puţin 15 ani mai tânără, celebra cântăreaţă spune că sportul, dieta şi meditaţia o ajută să arate aşa.

”Secretul fumuseţii nu stă în operaţii. Nu ne naştem perfecţi. Nimeni nu e perfect. Trebuie să avem dorinţa de a fi mai frumoşi şi nu doar fizic. În fiecare zi meditez şi mulţumesc pentru aceste daruri şi pentru oamenii din viaţa mea.

Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic. Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel. Cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine.

Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta”, a spus Loredana Groza pentru revista VIVA!.