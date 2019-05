Live VIDEO Online Finala Românii au talent. Urmărește Live pe Pro TV

Live Video Online Finala Românii au talent. Vineri, 31 mai, este ziua cea mare pentru finaliștii care vor lupta pentru marele premiu. Află cine sunt eroii care te vor fascina în această seară și cine va pleca acasă cu cei 120.000 de euro.

La PRO TV, de la ora 20:30, dacă ești fascinat de emisiunea Românii au talent, nu-ți face alte planuri, pentru că va fi marea finală din cel de-al nouălea sezon. Cei 11 finaliști vor lupta pentru titlul de cel mai talentat român și pentru premiul în valoare de 120.000 de euro.

După un sezon plin de oameni talentați, în care cei patru jurați, Andi Moisescu, Mihai Petre, Florin Călinescu și Andra au avut dificila misiune de a selecta cele mai notorii talente, a venit și momentul final, când doar cei mai buni vor aspira la marele premiu. Iată lista finaliștilor:

Atât telespectatorii, cât și jurații sunt nerăbdători să vadă ce au pregătit concurenții de această dată. Fiecare a muncit în tot acest timp să aducă ceva nou pentru a-și pune în valoare talentul. La fel ca în semifinale, jurații nu vor mai putea să facă o selecție decât în momentul în care trebuie să departajeze concurenții cu scor similar. Acela va fi cel mai greu moment pentru toți, jurați, concurenți și public.

Poți să-ți votezi concurenții favoriți prin SMS la numărul 1264 (tarif 0.48 euro, TVA inclus, valabil în rețelele Telekom, Orange, Vodafone și Digi Mobil), 10 sms-uri/ sesiunea de votare, după START VOT, folosind codurile de concurs ale fiecăruia dintre ei. Sms-urile pot fi trimise doar pe teritoriul României, acest serviciu nu este disponibil în afara țării.

Dacă ultima dată, în a doua semifinală, Inna a fost cea care a urcat pe scena talentelor, în marea finală, Smiley, unul dintre prezentatorii emisiunii, va fi cel care te va încânta cu piesa A song about nothing.

„Cred că avem nevoie de ceva mai multă veselie în lume, așa că am decis să lansez mai multă muzică cu mesaje pozitive și vesele. Song about nothing e abia începutul, e un joc în care tot ce trebuie sa faci este să dansezi… așa cum simți. Așa ne vom distra împreună vineri, în finala Românii au talent. Cu voie bună și chef de dans.”, a spus Smiley.