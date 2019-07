Live Stream Online Simona Halep – Viktoria Azarenka Live Video pe Eurosport – Wimbledon 2019

Simona Halep – Viktoria Azarenka se joacă vineri, 5 iulie 2019, în turul 3 la Wimbledon. Partida a fost programată pentru ora 15:00, dar ora de start poate fi schimbată în funcție de celelalte partide. Meciul este transmis în direct de postul de televiziune Eurosport, dar poate fi urmărit și online în format text și video. Vă vom ține la curent cu toate detaliile legate de meci.

Live Stream Online Simona Halep – Viktoria Azarenka

Simona Halep a început în forță aventura de la Wimbledon. În primul tur a învins-o pe sportiva din Belarus Aliaksandra Sasnovich cu scorul de 6-4, 7-5. În turul 2, a întâlnit-o pe compatrioata Mihaela Buzărnescu și a fost pusă la grea încercare. După ce și-a adjudecat primul set cu 6-3, l-a pierdut pe al doilea cu 6-4. Simona s-a impus în setul decisiv cu 6-2 și s-a calificat în turul 3 la Wimbledon.

Simona Halep – Viktoria Azarenka este duelul din turul 3 la Wimbledon. Meciul programat pentru ora 15:00 ar putea fi amânat în funcție de ce se întâmplă în celelalte partide programate vineri. Cele două sportive s-au întâlnit de patru ori până în prezent și au câștigat fiecare câte două confruntări.

„Cu siguranță trebuie să fiu agresivă și să profit de orice ocazie. Este o jucătoare care nu-ți dă nimic gratis, dar mereu există câteva oportunități. Important este să profiți de ele. Am avut multe meciuri strânse. Trebuie să fiu foarte consistentă, așa cum este și ea. În plus, returnează foarte bine, vede foarte bine jocul. Deci îmi trebuie răbdare și agresivitate”, a declarat Viktoria Azarenka înaintea meciului cu Simona Halep.

Numărul 7 mondial „i-a băgat în ceață” pe jurnaliștii prezenți la Wimbledon, după ce a spus că 2019 este „un an liniștit.” Ulterior, constănțeanca a lămurit lucrurile.

„Anul acesta e diferit, pentru că am câştigat Roland Garros anul trecut. Mintea mea s-a schimbat un pic. Dar când am spus că este un an liniştit, nu am vrut să sune aşa. Engleza mea nu e atât de bună când vreau să traduc ceva din română. Vă asigur că încă sunt motivată, muncesc din greu şi vreau să câştig fiecare meci. Dar vreau să fiu mai liniştită, ca persoană, asta voiam să spun. Nu trebuie să mă mai stresez la fel de tare, acum tot ce vine este un bonus. Dar sunt concentrată pe ce trebuie să fac, încerc să îmi îmbunătăţesc jocul în fiecare zi”, a spus Simona.