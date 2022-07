Live Score Wimbledon 2022: Simona Halep – Elena Rybakina în semifinalele Wimbledon 2022

Live Score Wimbledon 2022: Simona Halep – Elena Rybakina. Simona Halep – Elena Rybakina se joacă joi, 7 iulie 2022, în sferturile de la Wimbledon 2022. Partida a fost programată în jurul orei 17:00, ora României, dar ora de start poate fi schimbată în funcție de celelalte partide. Meciul este transmis în direct de postul de televiziune Eurosport și Eurosport Player. Vă vom ține la curent cu un live score Wimbledon, dar si cu alte momente importante din timpul meciului.

Simona Halep are un record de forță Wimbledon în acest an. Până la acest meci, jucătoarea noastră a câștigat toate cele 12 întâlniri.

În primul tur a învins-o pe Karolina Muchova, din Cehia, cu scorul 6-3, 6-2. În turul doi românca a înfruntat-o pe Kirsten Flipkens, de 36 de ani, și a reușit să câștige cu 7-5, 6-4, după o oră și 25 de minute de joc.

În turul 3, Simona Halep a jucat împotriva polonezei Magdalena Frech, și i-a adus victoria cu scorul de 6-4, 6-1. În meciul din optimile de finală, Simona a trecut de Paula Badosa, pe care a reușit extrem de repede să o învingă cu 6-1 și 6-2, după doar 59 de minute.

În jocul cu Amanda Anisimova, din sferturile de la Wimbledon, Simona a câștigat cu scorul de 6-2, 6-4. La casele de pariuri, românca are o cotă extrem de bună pentru accedera în finala de la Wimbledon 2022.

Am avut adversari dificili și am făcut ceea ce trebuia să fac în fiecare zi.”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Eurosport .

A fost un meci grozav astăzi și sunt foarte mulțumită de felul în care am jucat. … Cred că în fiecare meci am devenit un pic mai bună.

Semifinalistele zilei de joi s-au mai întâlnit de trei ori. Halep și Rybakina au mai jucat de trei ori, inclusiv în două meciuri clasice de trei seturi câștigate de Halep.

În 2020, Halep a câștigat unul dintre cele mai bune meciuri ale sezonului pentru a o învinge pe Rybakina și pentru a câștiga Dubai Duty Free Tennis Championships, iar anul trecut, la US Open, a învins-o și într-un meci tensionat în trei seturi.

În sferturile de anul acesta, Elena Rybakina din Kazahstan, cap de serie nr. 17, a reușit o victorie în trei seturi în fața australiencei Ajla Tomljanovic. Rybakina, în vârstă de 22 de ani, va fi cea mai tânără dintre semifinalistele de la Wimbledon din acest an.

Anul acesta este pentru prima dată în Era Open când trei dintre ultimele patru participante la Wimbledon sunt debutante în această fază a unui Slam. Rybakina a declarat despre confruntarea din semifinale cu Simona Halep, în fața căreia a pierdut două meciuri de trei seturi la rând:

„Au fost meciuri foarte grele. Îmi amintesc că la Dubai am pierdut în tiebreak, foarte strâns. Și la US Open, acolo am fost puțin accidentată. În final, știu doar că trebuie să joc până la capăt, pentru că ea este o mare luptătoare.

Nu contează scorul, trebuie doar să mă concentrez pe jocul meu, pe planul meu. Doar să fiu mai stabilă și, de asemenea, mai încrezătoare în unele momente. Cheia, bineînțeles, este serviciul meu, jocul agresiv. Ea este o mare campioană.

Se mișcă foarte bine, citește jocul. Încerc doar să dau tot ce am mai bun, să mă concentrez pe lucrurile pe care le pot controla: serviciul meu, loviturile mele, emoțiile. Indiferent de ce se întâmplă, doar să rămân calmă, să continui să joc punct cu punct.”