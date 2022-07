Ce cotă are Simona Halep în meciul cu Elena Rybakina. Turneul din 2022 de la Wimbledon continuă joi cu un meci de mare anvergură în tabloul feminin. A doua dintre cele două semifinale feminine o opune pe Simona Halep și Elena Rybakina, cu un loc în finală în joc. Halep este cap de serie nr. 16, iar Rybakina intră ca favorită nr. 17 pe tabloul de la Wimbledon 2022. Meciul este programat să înceapă la ora 12:00, ora României. Jucătoarea noastră vine în acest meci după alte 12 victorii consecutive la All England. Casele de pariuri deja au început și predicțiile pentru această semifinală. Așa că, am decis să vedem ce cotă are Simona Halep în meciul cu Elena Rybakina, din semifinala Wimbledon 2022.

Elena Rybakina vs Simona Halep. Ce cotă are Simona Halep

Marile case de pariuri sportive, inclusiv cele din România, o pun pe Simona Halep ca favorită certă în acest meci din semifinalele de la Wimbledon.

De exemplu, în cele mai recente cote Halep vs. Rybakina de la Caesars Sportsbook, Halep este favorita cu -310, iar Rybakina fiind cotată cu +230 ca outsider. Caesars stabilește over-under-ul pentru numărul total de meciuri la 21,5, cu Halep favorită cu 4,5 meciuri.

Alte case de pariuri ne arată ce cotă are Simona Halep în meciul cu Elena Rybakina, din semifinala Wimbledon 2022, și anume între 1.30 și 1.42 pentru o victorie a lui Halep. Cotele pentru înfrângere arată între 3.40 și 3.75.

Penutr ajungerea înf inală și, implicit câștigarea turneului, Simona Halep are o cotă între 2.15 și 2.40 , iar cea mai bine poziționată este Ons Jabbeur, care a primit cote între 2.25 și 2.70. Jabbeur este favorita bookmakerilor la accederea în finala de la Wimbledon.

Simona Halep este favorită în acest meci, iar ca fostă campioană, acest lucru ar trebui să fie o surpriză. Cota româncei la Wimbledon s-a redus încet-încet de la începutul turneului. Dar niciuna dintre cele două jucătoare nu a fost listată în primele 15 cote pentru a câștiga turneul.

Cele două jucătoare sunt destul de familiarizate una cu cealaltă, deoarece s-au mai întâlnit de trei ori. Prima lor întâlnire datează din 2019, iar cea mai recentă a avut loc în turul 23 de la US Open 2021. Halep deține avantajul de 2-1, singura înfrângere suferită în fața lui Rybakina având loc din cauza faptului că aceasta s-a retras din meci în primul set.

Prima semifinală a lui Rybakina la Wimbledon

Jucătoarea de 23 de ani a avut parte de câteva săptămâni deosebite la Wimbledon. Rybakina nu a pierdut niciun set în primele patru meciuri și s-a văzut nevoită să revină și să câștige în fața adversarei sale din sferturi după ce a pierdut primul set.

Lucrurile nu arătau prea bine după ce a pierdut primul set împotriva lui Tomljanovic. Dar Ryabkina a ieșit în forță în setul al doilea, ajungând la 2-0. În restul meciului, a fost un du-te-vino între jucătoare, dar Rybakina a fost cea care a reușit să profite de greșelile adversarei sale, minimizându-le pe ale sale.

Halep continuă să domine la Wimbledon

Halep a revenit la Wimbledon pentru prima dată în ultimii trei ani. Ultima dată când a fost aici a ajuns să câștige totul. Este pentru prima dată când poate să iasă și să încerce să-și apere titlul aici.

În 2020, turneul a fost anulat, iar anul trecut, ea s-a luptat cu o accidentare în cea mai mare parte a anului. Jucătoarea în vârstă de 30 de ani și-a prelungit seria de victorii la All England Club la 12 meciuri, când a învins-o miercuri pe Anisimova cu 6-2, 6-4.