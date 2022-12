Lionel Messi, criză de nervi după ce Argentina s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial de Fotbal. „La ce te uiți, prostule?”. Reacția amuzantă a unui jurnalist – VIDEO

Lionel Messi a fost foarte nervos la finalul meciului în care Argentina s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial de Fotbal, după meciul dramatic în care a înfruntat Olanda. În momentul în care se pregătea să dea un interviu, starul „pumelor” l-a jignit pe Wout Weghorst. Un jurnalist l-a întrebat dacă știe că olandezul pe care l-a amenințat are aproape doi metri. Răspunsul a fost unul haios…

Lionel Messi este un tip destul de rezervat pe care rar îl vezi nervos. Nu așa au stat lucrurile în duelul Argentina – Olanda, din sferturile Campionatului Mondial de Fotbal. „Pumele” au condus cu 2-0, dar au fost egalate, iar duelul s-a decis în urma loviturilor de departajare, iar starul sud-american a fost nervos pe teren, unde a primit și un cartonaș galben, dar și la final.

În momentul în care se pregătea să vorbească la interviul de la finalul partidei l-a văzut în preajmă pe Wout Weghorst, care venise să-i reproșeze faptul că argentinienii nu și-au tratat adversarii cu respect. Replica lui Messi a fost foarte dură.

„La ce te uiți, prostule? La ce te uiți, prostule? Haide, du-te pe acolo! Du-te pe acolo”, a spus Leo Messi, extrem de nervos.

Acesta a continuat: „De când a intrat, ne-a provocat, ne-a lovit, ne-a spus anumite lucruri. Nu mi se pare că asta face parte din fotbal. Eu mereu respect pe toată lumea și vreau să fiu respectat. Nici antrenorul lor (n.r- Louis Van Gaal) nu ne-a respectat”, a spus atacantul.

Lionel Messi to Wout Weghorst after the match: “What are you looking at, dumby? Go back there, dumby. Get back there, yes!” 😨pic.twitter.com/LaJlIgpaRy

