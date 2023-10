Lidia Buble, surpriză mare pentru fani. Ce schimbare şi-a făcut artista, internauţii au reacţionat imediat: „Dumnezeule!”

Lidia Buble și-a făcut o schimbare radicală de look. Alegerea i-a suprins pe fanii acesteia, care nu au ezitat să o complimenteze. Ce spun urmăritorii acesteia?

Lidia Buble nu mai are nevoie de nicio introducere. Artista este îndrăgită de milioane de români. Dovadă stă și numărul mare de urmăritori de pe Instagram. Recent, diva și-a surprins fanii cu o nouă schimbare de look. De data aceasta, vedeta a optat pentru o culoare îndrăzneață, fiind vorba despre roșcat. Artista a anunțat această schimbare într-un mod inedit și anume printr-un videoclip. În descrierea clipului, artista a transmis:

În descriere, diva a inclus și un emoji cu o vulpe, semn că se aseamănă cu una.

Citește și: Lidia Buble a ajuns de nerecunoscut. Şi-a uimit fanii cu noul look: „Eşti superbă”. Cum arată acum

Postarea a fost urmată de un val de reacții și comentarii. O bună parte dintre internauți au ales să o complimenteze, în timp ce alții și-au exprimat uimirea.

Însă, printre comentariile pozitive și-au făcut loc și cele mai critice. O parte din fani nu sunt de acord cu noua schimbare.

„Nuuuuu, de ce? Te vreau blondă înapoi!” „Nuuu…șaten era foarte frumi”, au fost reacțiile persoanelor nemulțumite de schimbarea de look a Lidiei Buble.

Citește și: Cum s-a îmbrăcat Lidia Buble pentru un concert. Ţinuta a stârnit imediat controverse: „Unde ai ajuns?”

Schimbările de look joacă un rol important în viața vedetei. La un moment dat, artista a mărturisit că suferea de depresie. Printre motivele care au condus la această stare se număra și aspectul fizic.

„Am avut un soi de depresie la începutul carierei. Când am devenit persoană publică am aflat că am nasul mare. Eu până atunci n-am ştiut, că nimeni nu îmi spunea. Eu nu aveam nicio frustrare, dar nu exista emisiune la care să merg sau poză pe care să o postez unde să nu mi se spună de nas.

La un moment dat mi-a zis cineva şi pe stradă „Năsoaso, tu nu vezi cum arăţi? Ce urâtă eşti! Chiar nu-ţi permiţi să-ţi faci o operaţie?” Pur şi simplu nu mai puteam cu răutatea. Mă uitam în oglindă şi mă simţeam foarte prost. Mă întrebam dacă sunt chiar atât de urâtă. Eu sunt un om credincios şi îmi plac lucrurile naturale aşa că nici nu s-a pus problema să mă operez”, a mărturisit Lidia Buble