Lidia Buble a ajuns de nerecunoscut. Şi-a uimit fanii cu noul look: „Eşti superbă”. Cum arată acum

Lidia Buble și-a făcut o schimbare radicală de look. Artista a trecut recent pe la coafor și și-a lăsat părul pe mâinile hair styliștilor, s-a fotografiat și a postat poza pe rețelele de socializare, unde fanii au bombardat-o cu mesaje și i-au transmis că este foarte frumoasă.

Lidia Buble are un nou look. Artista și-a impresionat fanii pe Instagram

Cântăreața s-a gândit că ar fi timpul să își schimbe look-ul, așa că a trecut pe la coafor și a avut încredere să se ia după recomandările hair stilistului. S-a fotografiat și a postat pozele pe contul personal de Instagram, iar fanii au fost mulțumiți de ceea ce văd și i-au transmis că este mai frumoasă ca oricând.

„Orice artist la o anumită perioadă trebuie să se reinventeze și să inspire la rândul lui. În momentul de față mă simt cea mai frumoasă de pe pământ și am mai multă încredere în mine”, a declarat Lidia Buble.

„Absolut superb îţi stă”, „Eşti bombă, Bublis”, „Eşti superbă, cel mai tare look de până acum”, „Cea mai frumoasă”, „Eşti cool, te schimbi în bine”, „Arăţi demenţial!” și „Nu ai fost niciodată atât de frumoasă” sunt doar câteva dintre mesajele pe care fanii i le-au trimis pe rețeaua de socializare.

Lidia Buble a mărturisit la un moment dat că în trecut a avut mari probleme din cauza felului în care arată și că a avut depresie din această cauză.

„Am avut un soi de depresie la începutul carierei. Când am devenit persoană publică am aflat că am nasul mare. Eu până atunci n-am ştiut, că nimeni nu îmi spunea. Eu nu aveam nicio frustrare, dar nu exista emisiune la care să merg sau poză pe care să o postez unde să nu mi se spună de nas.