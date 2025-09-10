Lidia Buble, moment emoţionant alături de Andreea Esca. Artista şi-a îndeplinit o mare dorinţă. „Te priveam de la vecini, noi am crescut fără televizor”

Lidia Buble a trăit recent unul dintre cele mai emoționante momente din cariera sa. Artista a urcat pe scenă alături de Andreea Esca, în cadrul unui eveniment dedicat unei reviste de prestigiu din România, acolo unde vedeta a apărut pe copertă. Întâlnirea cu celebra jurnalistă a stârnit emoții puternice pentru cântăreață, care a mărturisit în fața publicului cum, în copilărie, o privea pe Esca de la vecini, pentru că familia ei nu avea televizor.

Lidia Buble, mărturisiri emoționante despre copilărie

În fața audienței și a Andreei Esca, Lidia Buble a împărtășit un moment de sinceritate rar întâlnit. Artista a recunoscut că, în copilărie, televiziunea nu era accesibilă în casa ei, iar singura modalitate de a o urmări pe celebra prezentatoare era să meargă la vecini.

„Eu m-am emoționat, Andreea, pentru că nu mi-am imaginat vreodată că o să fiu pe scenă lângă tine. Îți spun sincer: te priveam de acasă, dar de la vecini, pentru că noi am crescut fără televizor. Și acum, să fiu alături de tine, ba chiar să fiu pe coperta acestei reviste minunate, mă simt… cum zic eu pe InstaStory, o ‘mare goangă’”, a declarat artista, cu ochii în lacrimi.

Visul de a apărea pe coperta revistei, împlinit

Evenimentul a fost cu atât mai special pentru Lidia Buble, cu cât momentul a coincis cu apariția sa pe coperta uneia dintre cele mai apreciate reviste glossy din România, coordonată de Andreea Esca.

Artista a povestit cum, de-a lungul timpului, își dorea cu ardoare să ajungă în postura de a fi una dintre femeile care apar pe coperta publicației.

„Le invidiam pe toate femeile alea superbe când le vedeam în aeroport. Mă uitam la revistă și ziceam: ‘Oare ce trebuie să fac să ajung și eu pe coperta asta?’. Și uite că astăzi s-a întâmplat. Îți mulțumesc din suflet”, a spus Lidia, vizibil emoționată.

Prezența pe coperta revistei reprezintă pentru artistă o confirmare a muncii sale și a popularității crescânde, dar și o împlinire personală, legată de aspirațiile din tinerețe.

Legătura specială cu Andreea Esca

Întâlnirea dintre Lidia Buble și Andreea Esca a fost una simbolică. Pe de o parte, artista care visa de mică la o carieră în lumina reflectoarelor, iar pe de altă parte, jurnalista care a inspirat generații întregi de români prin aparițiile sale constante la televiziune.

„Să fiu astăzi pe aceeași scenă cu tine și să apar pe coperta revistei tale este mai mult decât un vis împlinit. Mă simt copleșită de emoție”, a spus Lidia Buble, subliniind recunoștința față de oportunitatea trăită.

Momentul a fost primit cu emoție și de către Andreea Esca, care a ascultat mărturisirea artistei și a zâmbit cu căldură, confirmând prin atitudine că astfel de întâlniri dau sens carierei sale.