Ultima oră
Ramona Olaru, confesiuni despre relațiile eşuate. De ce îi intimidează pe bărbaţii din viaţa ei: „Intră într-o competiţie”
10 sept. 2025 | 15:30
de Ionuț Vieru

Lidia Buble, moment emoţionant alături de Andreea Esca. Artista şi-a îndeplinit o mare dorinţă. „Te priveam de la vecini, noi am crescut fără televizor”

Monden
Lidia Buble, moment emoţionant alături de Andreea Esca. Artista şi-a îndeplinit o mare dorinţă.
3imagini
Lidia Buble, moment emoționant alături de Andreea Esca

Lidia Buble a trăit recent unul dintre cele mai emoționante momente din cariera sa. Artista a urcat pe scenă alături de Andreea Esca, în cadrul unui eveniment dedicat unei reviste de prestigiu din România, acolo unde vedeta a apărut pe copertă. Întâlnirea cu celebra jurnalistă a stârnit emoții puternice pentru cântăreață, care a mărturisit în fața publicului cum, în copilărie, o privea pe Esca de la vecini, pentru că familia ei nu avea televizor.

Lidia Buble, mărturisiri emoționante despre copilărie

În fața audienței și a Andreei Esca, Lidia Buble a împărtășit un moment de sinceritate rar întâlnit. Artista a recunoscut că, în copilărie, televiziunea nu era accesibilă în casa ei, iar singura modalitate de a o urmări pe celebra prezentatoare era să meargă la vecini.

„Eu m-am emoționat, Andreea, pentru că nu mi-am imaginat vreodată că o să fiu pe scenă lângă tine. Îți spun sincer: te priveam de acasă, dar de la vecini, pentru că noi am crescut fără televizor. Și acum, să fiu alături de tine, ba chiar să fiu pe coperta acestei reviste minunate, mă simt… cum zic eu pe InstaStory, o ‘mare goangă’”, a declarat artista, cu ochii în lacrimi.

Visul de a apărea pe coperta revistei, împlinit

Evenimentul a fost cu atât mai special pentru Lidia Buble, cu cât momentul a coincis cu apariția sa pe coperta uneia dintre cele mai apreciate reviste glossy din România, coordonată de Andreea Esca.

Artista a povestit cum, de-a lungul timpului, își dorea cu ardoare să ajungă în postura de a fi una dintre femeile care apar pe coperta publicației.

Vezi și:
Andreea Esca a fost certată pentru pozele de la piscină. Vedeta PRO TV a atras un val de critici: „Ai o vârstă, nimic de ajustat?”
Lidia Buble, fotografie romantică alături de iubit. Cei doi se afişează rar împreună, dar în vacanţă nu s-au putut abţine

„Le invidiam pe toate femeile alea superbe când le vedeam în aeroport. Mă uitam la revistă și ziceam: ‘Oare ce trebuie să fac să ajung și eu pe coperta asta?’. Și uite că astăzi s-a întâmplat. Îți mulțumesc din suflet”, a spus Lidia, vizibil emoționată.

Prezența pe coperta revistei reprezintă pentru artistă o confirmare a muncii sale și a popularității crescânde, dar și o împlinire personală, legată de aspirațiile din tinerețe.

Legătura specială cu Andreea Esca

Întâlnirea dintre Lidia Buble și Andreea Esca a fost una simbolică. Pe de o parte, artista care visa de mică la o carieră în lumina reflectoarelor, iar pe de altă parte, jurnalista care a inspirat generații întregi de români prin aparițiile sale constante la televiziune.

„Să fiu astăzi pe aceeași scenă cu tine și să apar pe coperta revistei tale este mai mult decât un vis împlinit. Mă simt copleșită de emoție”, a spus Lidia Buble, subliniind recunoștința față de oportunitatea trăită.

Momentul a fost primit cu emoție și de către Andreea Esca, care a ascultat mărturisirea artistei și a zâmbit cu căldură, confirmând prin atitudine că astfel de întâlniri dau sens carierei sale.

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
Digi24
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Cum menții varza murată crocantă și gustoasă dacă stai la apartament. Ce trebuie să pui în butoi dacă îl depozitezi pe balcon
Cum menții varza murată crocantă și gustoasă dacă stai la apartament. Ce trebuie să pui în butoi dacă îl depozitezi pe balcon
Sfaturi Culinare
acum 29 de minute
„Bebelușa” Oana Ioniță, interviu savuros alături de cei doi copii ai săi. Fiica sa a dat-o de gol – regulile sale nu sunt tocmai respectate: „Fac ce-mi doresc”. EXCLUSIV
„Bebelușa” Oana Ioniță, interviu savuros alături de cei doi copii ai săi. Fiica sa a dat-o de gol – regulile sale nu sunt tocmai respectate: „Fac ce-mi doresc”. EXCLUSIV
Monden
acum 2 ore
Iustina și Cornel de la Insula iubirii 8, un duo de neoprit. Cum s-a schimbat viața lor după emisiune: „Poate urmează un bebe”. EXCLUSIV
Iustina și Cornel de la Insula iubirii 8, un duo de neoprit. Cum s-a schimbat viața lor după emisiune: „Poate urmează un bebe”. EXCLUSIV
Monden
acum 4 ore
Ce aduce nou portalul 999 din septembrie, după eclipsa de Lună. Două zodii renunță la iubiri din trecut
Ce aduce nou portalul 999 din septembrie, după eclipsa de Lună. Două zodii renunță la iubiri din trecut
Horoscop
acum 7 ore
Parteneri
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
Click.ro
Schimbare privind vechimea la pensie!
Mediaflux
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Digi24
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina fostului președinte Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro