Lidia Buble, fotografie romantică alături de iubit. Cei doi se afişează rar împreună, dar în vacanţă nu s-au putut abţine

15 aug. 2025 | 14:25
de Ionuț Vieru

Vacanțele vedetelor atrag mereu atenția fanilor și a presei, mai ales când acestea aleg să împărtășească momente intime sau fotografii discrete de pe litoral sau din orașele europene. Chiar și celebritățile care preferă să își păstreze viața personală departe de ochii publicului reușesc să stârnească curiozitatea prin gesturi subtile, postări în mediul online sau apariții rare alături de cei dragi.

Lidia Buble, poză discretă dintr-o vacanță de vis

Lidia Buble a ales Franța drept destinație pentru o vacanță relaxantă, iar fanii au avut parte de o surpriză pe rețelele sociale. Artista a publicat o fotografie elegantă, surprinzându-se pe ea și pe partenerul său doar de la trunchi în jos, păstrând misterul asupra momentului. Ținutele celor doi, atent alese, au atras aprecieri în comentarii, fanii remarcând eleganța lor chiar și într-o imagine minimalistă.

Artista este cunoscută pentru faptul că își protejează viața personală, iar această postare se înscrie perfect în stilul său de a oferi publicului doar frânturi din momentele intime. Franța, cu atmosfera sa romantică, a fost fundalul ideal pentru această apariție discretă, apreciată de comunitatea online.

Lidia Buble, într-o vacanță de vis alături de partenerul ei

Horațiu Nicolau, reacție după zvonurile despre despărțire

Separat de vacanța Lidiei Buble, omul de afaceri Horațiu Nicolau a făcut primele declarații despre relația sa, după ce au apărut zvonuri că s-ar fi despărțit de partenera lui. Informațiile apărute în presă au pornit de la o conversație amuzantă pe WhatsApp, postată online, în care partenera îi trimisese o fotografie cu o pereche de pantofi neobișnuiți, creați de brandul Zmeika și inspirându-se din urmele unui dinozaur. Mesajul ei: „Vreau ăștiaaa!”, a primit replica glumeață „Te părăsesc”, care a fost interpretată greșit de unii internauți.

Pentru a clarifica situația, Horațiu Nicolau a explicat:

„A fost o glumă. A postat ceva despre pantofi, am zis să dau o replică. Iubirea e mare, nezdruncinată”, a declarat el pentru Libertatea.

De ce preferă discreția

Lidia Buble a vorbit în trecut despre motivele pentru care evită să își expună viața personală. Ea a declarat că experiențele mai puțin plăcute din trecut au determinat-o să păstreze o anumită distanță între viața personală și spațiul public.

„Asta este foarte important, cel puțin pentru mine, să încep și să încerc să îmi țin viața personală cât mai privată și mai departe de ochii publicului. De-a lungul anilor m-am lovit de tot felul de evenimente mai neplăcute și atunci mi-am dat seama că, fiind totul mult mai privat, sunt mult mai fericită și mai liniștită.”

Ea a completat că ceea ce apreciază cel mai mult la partenerul său este capacitatea de a o înțelege fără cuvinte:

„Nici nu trebuie să-i spun când am ceva. Este de ajuns să mă uit la el. E de ajuns o singură privire și știe tot. Dar da, comunic mult.”

