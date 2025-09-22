Alexia Eram, primele imagini cu noul iubit. Ce mesaj le-a transmis Andreea Esca

La câteva luni după ce și-a încheiat relația de lungă durată cu Mario Fresh, Alexia Eram a decis să își asume public noua poveste de dragoste. Fiica Andreei Esca, una dintre cele mai urmărite tinere din online-ul românesc, și-a surprins fanii publicând pe rețelele de socializare primele fotografii alături de noul său iubit.

Alexia Eram, mesaj pentru noul iubit

Momentul a fost ales cu grijă: chiar de ziua de naștere a partenerului ei, Alexia a împărtășit imagini în care cei doi apar în ipostaze tandre și bucurându-se de clipele petrecute împreună. În descriere, influencera i-a transmis ”La mulți ani” iubitului ei. Postarea a atras imediat atenția comunității sale de urmăritori, generând o avalanșă de reacții, de la urări până la felicitări pentru curajul de a-și oficializa relația.

Printre cei care nu au ezitat să reacționeze s-a numărat chiar Andreea Esca. Prezentatoarea de la Pro TV a comentat la fotografia fiicei sale și i-a transmis iubitului acesteia: ”La mulți ani!”. Gestul său a fost apreciat de internauți și interpretat drept o aprobare la adresa noii relații a fiicei sale.

Deși imaginile apărute acum reprezintă prima confirmare oficială a relației, apropiații spun că povestea de dragoste a început în urmă cu câteva luni. Surse din anturajul Alexiei susțin că ea și-a prezentat partenerul familiei încă din primăvară. De altfel, în perioada Paștelui, cei doi ar fi petrecut împreună o vacanță în Grecia, alături de Andreea Esca și restul familiei, semn că relația este una serioasă și deja consolidată.

Declarații despre viața personală

Alexia Eram și Mario Fresh au încheiat, în toamna anului 2024, o relație de aproximativ opt ani. Fiecare dintre ei și-a refăcut viața, iar Alexia a apărut la câteva evenimente alături de noul ei iubit, înainte de a-și oficializa relația cu el pe Instagram. Fiica Andreei Esca pare că și-a găsit liniștea și echilibrul alături de noul său partener, după cum au remarcat și cei care o urmăresc în mediul online.