Ultima oră
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri”
22 sept. 2025 | 20:01
de Daoud Andra

Alexia Eram, primele imagini cu noul iubit. Ce mesaj le-a transmis Andreea Esca

Monden
Alexia Eram, primele imagini cu noul iubit. Ce mesaj le-a transmis Andreea Esca
12imagini

La câteva luni după ce și-a încheiat relația de lungă durată cu Mario Fresh, Alexia Eram a decis să își asume public noua poveste de dragoste. Fiica Andreei Esca, una dintre cele mai urmărite tinere din online-ul românesc, și-a surprins fanii publicând pe rețelele de socializare primele fotografii alături de noul său iubit.

Alexia Eram, mesaj pentru noul iubit

Momentul a fost ales cu grijă: chiar de ziua de naștere a partenerului ei, Alexia a împărtășit imagini în care cei doi apar în ipostaze tandre și bucurându-se de clipele petrecute împreună. În descriere, influencera i-a transmis ”La mulți ani” iubitului ei. Postarea a atras imediat atenția comunității sale de urmăritori, generând o avalanșă de reacții, de la urări până la felicitări pentru curajul de a-și oficializa relația.

Printre cei care nu au ezitat să reacționeze s-a numărat chiar Andreea Esca. Prezentatoarea de la Pro TV a comentat la fotografia fiicei sale și i-a transmis iubitului acesteia: ”La mulți ani!”. Gestul său a fost apreciat de internauți și interpretat drept o aprobare la adresa noii relații a fiicei sale.

Deși imaginile apărute acum reprezintă prima confirmare oficială a relației, apropiații spun că povestea de dragoste a început în urmă cu câteva luni. Surse din anturajul Alexiei susțin că ea și-a prezentat partenerul familiei încă din primăvară. De altfel, în perioada Paștelui, cei doi ar fi petrecut împreună o vacanță în Grecia, alături de Andreea Esca și restul familiei, semn că relația este una serioasă și deja consolidată.

Vezi și:
De ce s-au despărțit Mario Fresh și Alexia Eram după 8 ani de zile. Artistul rupe tăcerea: ”Am transformat iubirea în ceva obositor!”

Declarații despre viața personală

Alexia Eram și Mario Fresh au încheiat, în toamna anului 2024, o relație de aproximativ opt ani. Fiecare dintre ei și-a refăcut viața, iar Alexia a apărut la câteva evenimente alături de noul ei iubit, înainte de a-și oficializa relația cu el pe Instagram. Fiica Andreei Esca pare că și-a găsit liniștea și echilibrul alături de noul său partener, după cum au remarcat și cei care o urmăresc în mediul online.

„Pe plan personal sunt bine, nu mă vezi? Ți se pare că nu sunt bine? (zâmbește – n.r. ). Sunt bine. În rest, am lansat brandul meu, acum câteva luni, acum mă concentrez să fie cât mai frumos. Să continui proiectele mele în social media și, cine știe, poate să avem și alte proiecte și internațional. Doamne ajută!”, declara ea, în urmă cu cîteva luni, într-un interviu pentru Fanatik.

Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Vouchere energie 2025. Marţi se alimentează cardurile. Cine poate pierde banii!
Digi24
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
Adevarul
Manifestații violente pro-Palestina în Italia. Sunt greve și blocaje în marile orașe, polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Ce spune Samina Ahmed de la Mireasa despre căsătoria în emisiune: „M-aș vedea”. EXCLUSIV
Ce spune Samina Ahmed de la Mireasa despre căsătoria în emisiune: „M-aș vedea”. EXCLUSIV
Monden
acum 4 ore
Horoscopul zilei de marţi, 23 septembrie. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi, 23 septembrie. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscop
acum 5 ore
Horoscopul iubirii pentru săptămâna 22-28 septembrie. Zodiile care au parte de începuturi spectaculoase
Horoscopul iubirii pentru săptămâna 22-28 septembrie. Zodiile care au parte de începuturi spectaculoase
Horoscop
acum 5 ore
Gabriela Cristea, de urgenţă la spital, cu Victoria. Fiica vedetei, surpriză neplăcută chiar de ziua ei: „A căzut din tobogan”
Gabriela Cristea, de urgenţă la spital, cu Victoria. Fiica vedetei, surpriză neplăcută chiar de ziua ei: „A căzut din tobogan”
Monden
acum 5 ore
Parteneri
Un actor cunoscut din România și-a înșelat soția, iar socrul l-a prins: „E fată de preot”
Click.ro
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Digi24
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Unica.ro