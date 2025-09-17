Lidia Buble, probleme de sănătate. Oboseala şi-a spus cuvântul, ce simptome are artista: „Am tras ca nebuna”

Viața artiștilor este adesea privită din exterior ca fiind una plină de strălucire, concerte și aplauze, însă realitatea din spatele scenei poate fi mult mai solicitantă. Programul încărcat, presiunea succesului și dorința de a oferi mereu un spectacol perfect își pun amprenta asupra sănătății celor care urcă zilnic pe scenă. Lidia Buble a vorbit recent despre momentele mai puțin plăcute prin care a trecut, mărturisind că stările de oboseală acumulate i-au adus simptome neplăcute și chiar un posibil burnout.

Perfecționismul, o sabie cu două tăișuri

Artista recunoaște că perfecționismul ei a fost unul dintre factorii principali care au dus la starea actuală. Deși o ajută să ofere publicului produse muzicale de cea mai bună calitate, acest obicei a consumat-o mult.

„Așa, deci vă ziceam că e posibil să fiu un fel de burnout. Deci toate stările astea. Pentru că cine mă urmărește de-a lungul timp știe, eu sunt foarte perfecționistă doar atunci când vine vorba de muzică. Mă dau peste cap, fac tot ce trebuie ca să știu că, mă, produsul pe care urmează să vi-l prezint o să fie cea mai bună variantă a lui. Și de aici tot stresul.”, a explicat Lidia Buble.

Pentru ea, fiecare detaliu contează, însă dependența de alți oameni în procesul de creație i-a adăugat o doză suplimentară de presiune.

„De foarte multe ori depind de alți oameni, poți să faci tu ce vrei să te dai peste cap, când depinzi de alți oameni… Asta-i treaba și situația.”, a mai adăugat artista.

Oboseala acumulată și nopțile nedormite

Programul solicitant, repetițiile, concertele și proiectele muzicale au contribuit la starea de epuizare pe care Lidia Buble a resimțit-o în ultima perioadă. Ea a mărturisit că nopțile nedormite și volumul mare de muncă și-au spus cuvântul.

„Și cred că m-am consumat atât de mult. Nopți nedormite, pe lângă ce am avut pregătit, concerte și alte chestii, în fine. Cred că de acolo toată starea.”, a declarat cântăreața.

O gură de aer proaspăt

Chiar dacă a trecut printr-o perioadă dificilă, Lidia Buble a reușit să găsească soluții simple pentru a se simți mai bine. Petrecerea timpului în natură și momentele de respiro au ajutat-o să își recapete energia și să privească lucrurile cu mai mult optimism.