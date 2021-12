Legătura dintre Gigi Becali și Victor Socaciu pe care puțini o știau: „Îl iubesc foarte tare“

Latifundiarul Gigi Becali și Victor Socaciu, cel care a interpretat imnul Rapidului ani la rând și care s-a stins astăzi din viață, au avut o relație despre care foarte puține persoane știau. Vestea decesului i-a șocat pe fanii giuleștenilor, care se așteptau să-l vadă pe cântăreț la anul, la inaugurarea noului stadion. Ce l-ar fi rugat Becali pe Socaciu și care este legătura cu actuala FCSB, afli în continuare.

Artistul Victor Socaciu s-a făcut remarcat, printre altele, grație faptului că a dus imnul Rapidului la rang de artă, interpretându-i versurile ani de-a rândul. Astăzi, după mai bine de o lună petrecută în spital, folkistul a încetat din viață, la vârsta de 68 de ani, având mai multe probleme de sănătate. La începutul lui 2021, artistul a fost chiar diagnosticat cu COVID-19, petrecând alte câteva săptămâni în spital.

Gigi Becali, omul de afaceri și politicianul român, și Victor Socaciu au interacționat în urmă cu câțiva ani, cel dintâi făcându-i o propunere cel puțin interesantă artistului, despre care nu știu însă prea mulți. Latifundiarul i-a cerut interpretului să compună și un imn dedicat Stelei, actuala FCSB. Refuzul izbitor al lui Socaciu, printre altele membru al Clubului Aristocratic Rapid, nu i-a venit prea bine patronului rivalei.

Citește și: Prietenul lui Victor Socaciu rupe tăcerea după moartea lui: „Soția lui mi-a spus că era foarte rău“ (exclusiv)

Peste ani, patronul FCSB-ului a recunoscut, de altfel, că îndrăgește în mod deosebit imnul Rapidului și că nu se ferește să îl fredoneze. Imnul giuleștenilor, „Suntem peste tot acasă“, a fost cântat ani la rândul de Victor Socaciu, mare fan al Rapidului. Despre imnul rapidiștilor, mulți spun că este cel mai frumos imn al unei echipei din România.

Am auzit că am un loc rezervat pe noul stadion din Giuleşti. Voi fi acolo la primul meci al Rapidului, la revenirea pe prima scenă a fotbalului, fie că am acel loc, fie că va trebui să cumpăr un bilet, asemenea oricărui fan!“, spunea Victor Socaciu în luna iunie.