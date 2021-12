Gigi Becali, infectat cu covid-19. Cum s-a imunizat latifundiarul

Gigi Becali, infectat cu covid-19. Patronul FCSB este recunoscut pentru atitudinea sa antivaccinare pe care a căutat să o impună și jucătorilor echipei sale. Latifundiarul a susținut, de la începutul pandemiei, tratamente originale, în opoziție cu cele recomandate de autoritățile sanitare. Gigi Becali a dezvăluit că ar fi trecut prin boală, dar fără a avea vreo problemă serioasă de sănătate.

Gigi Becali, infectat cu covid-19. Patronul FCSB s-a remarcat de la debutul pandemiei prin atitudinea nonconformistă în legătură cu tratamentele contra bolii generată de coronavirus. Latifundiarul a făcut propagandă, inițial, tratamentului cu ivermectină, un antiviral pe care a încercat să-l importe în cantități foarte mari și în România.

Gigi Becali i-a îndemnat și pe jucătorii de la FCSB să nu se vaccineze, ci să ia tratamentele recomandate de el. Omul de afaceri a declarat că face gargară cu țuică și strănută, o metodă eficace, în opinia sa, în lupta contra covid-19.

Eu îl simt imediat și îi zic lui nevastă-mea: „Astăzi m-a atacat Covidul”. Și strănut și îl arunc și cu asta basta. Fac o gargară din asta cu țuică mai tare, scuip de două ori și am aruncat covidul. Când am făcut analizele de sânge, în loc să scadă, creșteau anticorpii. Nu înseamnă că am avut de șapte ori Covid?”, a explicat Gigi Becali, luna trecută.

„Cred că am avut Covid de 50-100 de ori. Eu simt: în nas, în gât, strănut puțin, fac puțină gargară cu țuică și apoi am aruncat. Gust, miros febră ați avut? Nu am avut așa ceva, dar dacă eu îl simt în gât. Simt că mă gădilă în nas, în gât.

Gigi Becali a revenit, imediat după Crăciun și a declarat că a făcut covid-19 acum vreun an, dar l-a combătut cu „câteva vitaminizări”.

„Am făcut COVID, acum vreun an. Am făcut și gata. Am făcut câteva vitaminizări și gata. Nu am avut nimic. Așa a vrut Dumnezeu.

Am făcut analize de sânge și am văzut că am avut tot mai mulți anticorpi. Doctorul mi-a zis „Domnule Becali, ați fost atacat de multe ori”. Nu purtam mască și am fost atacat de virus… Dar eu îl atacam, strănutam de două ori și-l aruncam. M-am imunizat. Nu îmi e frică de COVID”, a spus Gigi Becali, la România TV.