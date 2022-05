PSG nu renunță la Kylian Mbappe. Oferta uluitoare făcută de clubul francez

PSG nu renunță la Kylian Mbappe. Atacantul de 23 de ani este aproape de a semna cu Real Madrid, clubul la care a dorit să joace încă din copilărie. Cu toate acestea, șeicii de la campioana Franței nu vor să abandoneze lupta prea ușor, deș mai sunt doar 6 săptămâni până când jucătorul va deveni liber de contract. Kylian Mbappe este ademenit să rămână pe Parc de Princes cu o ofertă incredibilă, una care nu ține doar de valoarea financiară a contractului.

PSG nu renunță la Kylian Mbappe. Atacantul francez de 23 de ani este văzut, la ora actuală, drept cel mai îndreptățit urmaș al unui Cristiano Ronaldo și Lionel Messi la gloria absolută în fotbalul mondial. Deși încă foarte tânăr, Mbappe pare a fi de o viață în prim-planul acestui sport.

Mbappe a marcat 116 goluri în 141 de partide jucate pentru PSG din 2018, de când s-a transferat de la Monaco. Peste 6 săptămâni el va deveni jucător liber de contract, iar presa străină l-a dat ca și luat de Real Madrid, clubul la care visează să joace încă din copilărie.

„Nu pot spune nimic despre viitorul meu însă veți afla în curând, e totul decis. Nu este cel mai bun moment pentru a spune în această seară. În urmă cu trei ani am greșit când am vorbit despre acest subiect la această gală. Vreau să particip la ceremonie, nu sunt în căutarea gloriei. Voi anunța oficial ce decizie am luat înainte să mă alătur naționalei în iunie. Decizia mea este luată, vreau să le mulțumesc tuturor”, a declarat Kylian Mbappe, cu ceva timp în urmă.