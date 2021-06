Jean Paler a muncit cot la cot cu pușcăriașii. Cum a ajuns în această situație (exclusiv)

Jean Paler este unul dintre cei mai mari artiști ai României. Deși ne-a obișnuit, de-a lungul timpului, să fie veșnic optimist și mereu cu zâmbetul pe buze, gata să ridice moralul tuturor, puțini sunt cei care îi cunosc povestea cutremurătoare de viață. Cum a muncit Jean Paler alături de infractori și pușcăriași, acum 50 de ani.

Nu mai are nevoie de nicio introducere, deoarece este unul dintre cei mai populari și reputați artiști de la noi din țară. Cu toate acestea, zâmbetul său ascunde o poveste de viață tragică. Care este motivul pentru care Jean Paler refuză să mai revină pe Transfăgărășan, considerat cel mai frumos drum din lume?

Ei bine, acesta reprezintă locul în care mulți dintre colegii lui de Armată și-au dat viața, îndurând foamea și frigul. Celebrul actor și-a adus aminte de acea perioadă dificilă din viața sa, felul în care a lucrat pentru a construi șoseaua șerpuită ce străbate Carpații.

Jean Paler a vorbit, în exclusivitate pentru impact.ro, despre cât de mult a trudit la Transfăgărășan, artistul slăbind peste 30 de kilograme. Nici măcar propriul său tată nu l-a mai recunoscut, când s-a întors acasă. Actorul își amintește de acea perioadă grea, cu lux de amănunte, de parcă totul s-ar fi întâmplat ieri.

Slăbisem 30 de kilograme, ne-au ras părul, pentru că ne umplusem de păduchi, și ne uscam chiloții și izmenele sub saltea. Eu puneam dinamita în munte, pe cordelină, la 80 de metri. Mi se spunea ”Aracul”.

Un an și trei luni am muncit pentru ”Transfăgărășan”, am lucrat pe partea Căpățâneni. Săteam prins în cordelină, la 80 de metri, puneam dinamită, mă pricepeam, căci făcusem școala de artificieri.

Mulți colegi de-ai mei s-au dus pe copcă, pentru că adesea se surpa muntele, pleca cu tot cu bolovani, la vale. Eu băgam dinamita și să mă ascundem, aveam la dispoziție doar câteva secunde, ca să nu fiu îngropat de viu. Acolo mirosea a moarte”, ne-a povestit Jean Paler.