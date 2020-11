EXCLUSIV Jean Paler, disperat după cele 42 de zile de spitalizare. Prin ce momente tulburătoare trece: ‘Vom muri de foame’

La vreme de pandemie, vestitul comic Jean Paler a trecut printr-o adevărată aventură în două spitale din Brașov, în urma problemelor cardiace. Externat după 42 de zile, timp în care i s-a spus că are și coronavirus, artistul s-a retras acum în apartamentul lui din Sinaia. Este disperat că, din pensia de 900 de lei, nu va reuși să-și acopere cheltuielile cu utilitățile, medicamentele scumpe pentru problemele cardiace și pulmonare, și cu mâncare: ”Vom muri de foame!”, a spus el, cu tristețe, într-un interviu exclusiv pentru playtech.ro.

Jean Paler, disperat după cele 42 de zile de spitalizare

Este unul dintre marii comici ai României, însă acest statut nu l-a ajutat la vreme de pandemie, când a stat internat timp de 42 de zile în două spitale din Brașov: ”Mi s-au făcut șase teste, două au ieșit pozitive, iar alte patru-neconcludente, m-au mutat de colo-colo. Prima oară am fost internat la Spitalul ”Tractorul” din Brașov, vai de capul meu, nici WC nu era, mi-am făcut nevoile într-o pungă agățată de un scaun, așa mi s-a dat. Mi-era și frig, am cerut încă o pătură. A fost cumplit, doctorii erau toți în alertă, am fost jignit, nimeni nu a ținut cont de mine. Acolo nu contează cum te cheamă, nu mai eram Jean Paler pentru nimeni!”, ne-a spus el, ieri, cu tristețe în glas. Acum, artistul se află în apartamentul lui din Sinaia: ”Am dat deja drumul la căldură, nu se poate sta în casă, e foarte frig la munte. Să văd de unde voi avea bani să plătesc tot ce trebuie. Vine iarna, nu voi avea spectacole, am întrebat marii impresari, nimeni nu are nici o oferă, e un an mort. Noi, artiștii, vom muri de foame iarna aceasta. Eu ce să fac altceva? Sunt actor, am aproape 70 de ani. De ce să mă apuc la vârsta asta? Atâta știu, să fac oamenii să râdă. Nici să râdem nu mai putem!”.

A avut mari probleme de sănătate

Artistul a avut în ultimii ani mari probleme de sănătate. În 2011 a suferit un infarct, iar ca să-i salveze viața medicii i-au montat atunci 4 stenturi la inimă, iar anul trecut i s-a montat defibrilator. Adesea se confruntă cu puseuri de tensiune. Dar asta nu înseamnă că nu poate urca pe scenă: ”Scena e viața mea, acolo uit de boală, de tot, aplauzele sunt balsamul meu! Îmi e dor de oameni. În perioada estivală am jucat pe scenele teatrelor de vară, ne-am protejat, n-am avut nimic, nu ne-am îmbolnăvit, deci se poate. Am nevoie de bani pentru medicamente, să văd cum mă chibzuiesc din pensia de 900 de lei, aproape jumătate îi dau pe pastile!”, a mai menționat el, pentru impact.ro. Jean Paler și-ar fi dorit să vândă apartamentul din Sinaia și să se mute la București, unde clima este mai prietenoasă, însă nimeni nu a dorit să-l cumpere. Iar acum, la vreme de pandemie, piața imobiliară este ”înghețată”: ”Lumea ține de bani, cum să cumperi acum case? Nu știm ce va urma! Sper ca anul nou să vină cu bucurii și să scăpăm de toate necazurile!”.