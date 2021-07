Iulia Albu se va enerva! Cine e noua muză a lui Mihai Albu. Cătălin Măruță a fost uluit să afle cine îl ajută acum

Designerul Mihai Albu a venit azi în emisiunea lui Cătălin Măruță și a făcut dezvăluiri despre viața sa. El a spus și că iubește din nou, dar că se gândește bine dacă va mai face pasul cel mare.

Mihai Albu a spus că pandemia de coronavirus l-a afectat profesional, însă s-a readaptat condițiilor, așa încât să își salveze afacerea. El a început discuția și printr-o ironie, cu direcție la fosta sa soție, Iulia Albu.

Am abordat segmentul de incaltaminte ciudata intotdeauna, mie imi place, e ceva ce ma reprezinta, preturile pot creste in functie de complexitate. Linia comerciala nu prea imi face placere, dar trebuie facuta”, a mărturisit Mihai Albu

Am adaptat incaltamintea pentru cea de zi, preturi mai mici si asa am rezistat. Linia de sneakers a explodat, nu am pierdut asa mult.

”Am inceput treaba, este o veste buna, segmentul meu a fost afectat, eu fiind implicat in organizare de evenimente. Nu au avut femeile nevoie de mine. Eu m-am adaptat tot anul trecut, am lucrat pentru o linie de zi, am facut si pantofi sport. Ii vand peste tot, online.

Mihai Albu a spus și fiica sa, Mikaela, se implică în creațiile sale și îi dă sfaturi. Tot Mihai Albu a mărturisit că iubește din nou.

”Au fost propuneri sa plec din Romania sa lucrez, dar eu am vrut sa ies in fata cu numele meu, nu sub cineva. Eu m-am respectat mai mult decat m-au respectat altii. Fiica mea se implica in creatiile mele, imi spune ce anume nu ii place, alege culorile, am tinut cont de doua ori de sfaturile ei si a avut dreptate.

Mama e OK cu sănătatea, dar are 93 de ani, depinde de mine foarte tare, a fost fiica mea la mine 24 de zile si am avut grija si de ea, si de mama.

Daca se gaseste persoana potrivita, as putea sa ma recăsătoresc. Am pe cineva in viata mea. La varsta mea, eu fac 59 de ani, sunt mai cu bagare de seama, nu cum am fost in trecut. Trebuie sa stii dinainte daca este iubitoare de inaripate. Daca imi vine cu gaina acasa? Toata lumea a ras de mine, in ce situatie ajunsesem eu”, a mai spus Mihai Albu.