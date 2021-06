Iulia și Mihai Albu au divorțat în 2013, însă, relația lor încă este în atenția românilor. Iată că abia acum Iulia Albu a spus adevărul și le-a dezvăluit tuturor ce s-a întâmplat cu doar 2 ani înainte de separarea oficială dintre ea și bărbatul ce i-a oferit un copil.

Iulia și Mihai Albu nu ezită să își reproșeze câte ceva ori de câte ori au ocazia. Cei doi au ales să divorțeze în urmă cu mulți ani, așa că aceasta a spus, în sfârșit, motivul ce a dus la despărțire. Invitată în podcast-ul lui Cătălin Măruță, blondina a dezvăluit că și-a dat seama că nu este compatibilă cu bărbatul ce i-a dăruit o fetiță cu doi ani înainte de a ajunge în fața notarului.

„Noi am divorțat amiabil, la notar. Nu am avut discuții, nu am avut negocieri. E așa de greu să dai tot timpul un verdict despre ce nu merge într-o relație. Cred că nu eram compatibili. Și în momentul în care nu ești compatibil cu persoana de lângă tine nu poți să construiești ceva pentru totdeauna.

Am avut și lucruri în comun, doar că compatibilitatea noastră nu a fost până la capăt. Nu aveam interese comune. Cu doi ani înainte de divorț mi-am dat seama că nu putem să continuăm. Dar, a fost un divorț amiabil, nu a fost scandal. Am ieșit împreună de mână de la notar. (…) Nu știu.

Adevărul este că eu am fost foarte împăcată cu această decizie. La momentul respectiv, el a fost cel care a ieșit în presă și a spus: ‘Nu mai pot să fiu căsătorit, doresc să divorțez’. Că și eu îmi doream lucru acesta, este foarte adevărat.”, a spus Iulia Albu.