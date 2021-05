Cum a pierdut Mihai Albu mii de euro. Designerul i-a povestit tot lui Mihai Gâdea

În pandemia de coronavirus, foarte mulți români au fost victimele hackerilor. Cum a fost jefuit celebrul designer de pantofi Mihai Albu în urma unor atacuri cibernetice. Cum a fost păcălit fostul soț al Iuliei Albu. Detaliile te vor șoca. A povestit tot la o emisiune TV.

Celebrul designer Mihai Albu a trecut prin momente foarte dificile în ultimul an. În perioada pandemiei de coronavirus, creatorul de modă pentru pantofi a dezvăluit, la Antena 3, cum a fost jefuit de către hackeri. Fostul soț al Iuliei Albu a dezvăluit că a fost păcălit să plătească o sumă mare de bani după ce a accesat un link de pe internet.

Am intrat pe acel mail pe care îl primisem şi l-am achitat, de 10 ani. Mi-a trimis factură, am făcut plata, mi-a trimis şi mulţumiri. Contabilul a spus că este o factură falsă şi firma asta nu există”, a declarat Mihai Albu la Antena 3 .

„Am intrat pe link, am dat să fac plata şi primesc un SMS de la alerta băncii, un SMS prin care mi se atrăgea atenţia, cumva, dacă sunt sigur că vreau să fac plata 1.300 de dolari

Divorțul scandalos dintre Iulia și Mihai Albu se răsfrânge asupra fetiței lor Mikaela, spune celebrul designer. Controversatul creator de modă susține că nici măcar nu și-a putut suna fiica cu ocazia Paștelui. Pentru că Mikaela Albu și-a petrecut trei sferturi din vacanța de primăvară alături de tatăl ei, sărbătorile pascale le-a celebrat alături de vestita ei mamă.

„Trebuie menționat că Paștele de anul acesta, datorită faptului că a fost o vacanță de primăvară mult mărită, eu am avut dreptul la o treime, eu am avut fetița la mine 10 zile. Încă este vacanță și mâine și acesta ar fi motivul principal pentru care nu am petrecut sărbătorile cu fetița mea. M-a sunat ieri.

Ea are telefonul restricționat, așa a vrut mama ei, nu poate fi sunată de nimeni și nu poate suna pe nimeni, doar mama ei și iubitul mamei ei. Mie nu mi se pare normal. Trebuie să se remedieze, fetița mea dacă vrea să îmi spună indiferent ce, să poată să mă sune când vrea ea. Să fie 2 ani și jumătate, trei ani…”, a declarat Mihai Albu, conform celor de la Antena Stars.