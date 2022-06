Iulia Albu a dezvăluit secretul siluetei de invidiat. Ce nu mai mănâncă deloc EXCLUSIV

Iulia Albu este cunoscută pentru aparițiile sale extravagante și cariera pe care și-a construit-o în televiziune. Vedeta, care arată extrem de bine, ne-a mărturisit, în exclusivitate, care sunt secretele siluetei sale. De asemenea, ea ne-a dezvăluit că trebuia să plece la Asia Express, emisiune transformată în America Express în acest an, dar nu totul a mers conform planului. Aceasta nu se lasă și speră că poate la anul va avea parte de respectiva provocare uriașă.

Iulia Albu: “Fac foarte mult sport, nu mai mănânc zahăr”

Aflată la petrecerea Viva!, Iulia Albu ne-a mărturisit că își dorea să se bucure de o nouă provocare, însă planetele nu s-au aliniat de această dată, astfel că nu a putut să plece la America Express. Totuși, vedeta nu zice nu atunci când vine vorba de a avea această experiență anul viitor. Când vine vorba de cum își întreține silueta, criticul de modă nu mănâncă zahăr, gluten și face mult sport.

Iulia, deși toată lumea este colorată, tu porți alb. Care este povestea ținutei tale?

Iulia Albu: Eu am venit însoțită de fetele mele de la “IA cu STIL” și de un manechin, Cerasela, așa am numit-o generic, care a purtat un costum cu mira. Este un costum pe care îl poate cumpăra practic oricine. Am văzut chiar o fată purtând același costum în această seară, am avut un noroc foarte mare, acesta fiind mesajul pe care vrem să îl transmitem.

Oricine poate să facă parte din proiectul “IA cu STIL” și să se transforme, practic, într-o celebritate, iată, cum sunt fetele în această seară. Eu port alb pentru că, pentru a obține pe un ecran alb trebuie să combini pixeli roșii cu verde și albastru. Sunt suficient de multe culori, eu am fost înconjurată de toate aceste culori, deci, iată, acesta este rezultatul. Până la urmă, asta este ceea ce eu fac. Apar pe sticlă, iar acest lucru este o parte din mesaj.

Mânâncă zahăr doar o singură dată pe săptămână și a renunțat complet la gluten

Apropo de aparițiile pe sticlă, arăți extraordinar. Care este secretul tău?

Iulia Albu: Nu mai mănânc zahăr. Ar fi foarte simplu să spun: “Nu fac nimic, așa mă trezesc dimineața”. Fac foarte mult sport, nu mai mănânc zahăr. Am o singură zi pe săptămână în care mănânc zahăr. Nu mai mănânc gluten și fac foarte multă muncă. O muncă dificilă și o muncă pe care toate femeile încearcă să o depună. Și mie îmi iese mai mult în anumite perioade decât în altele. Important este, oricât de ocupați am fi, să ne facem mereu puțin timp pentru noi. Nu sunt o persoană care stă doar în saloane de frumusețe pentru că muncesc foarte mult.

Vreau să știu cum învârți viața profesională cu viața de mămică.

Iulia Albu: Foarte greu, ca toată lumea. Încerc să fiu cât mai aproape de fiica mea. Este greu, uneori nu reușesc, dar așa cum ni se întâmplă tuturor, undeva trebuie să tai lucrurile la mijloc.

Cum se înțelege cu fiica ei

Cum e cu fetița ta? Acum a crescut, cum vă înțelegeți? Ești cea mai bună prietenă a ei?

Iulia Albu: Mikaela are aproape 13 ani, este un copil normal de aproape 13 ani. Nu o să vă spun o poveste cu zâne și prinți în care eu sunt mama perfectă și ea este un copil model. Suntem două firi tari și am toată încrederea că o să facă alegerile cele mai bune. Bineînțeles, sub atenta mea supraveghere. Nu îi voi impune nimic, apropo.

Își dorea o nouă provocare în acest an

Tu ai o carieră în televiziune. Când te vedem la Asia Express sau Survivor?

Iulia Albu: Am vrut să plec anul acesta la Asia Express. Planetele nu s-au aliniat, au fost foarte multe motive pentru care nu s-a întâmplat asta. A trebuit pe ultima sută să nu dau curs acestei provocări. Poate la anul.