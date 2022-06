Ce ritual săptămânal are Iulia Albu alături de Mikaela, fiica ei. Ambele îl respecta cu sfințenie VIDEO EXCLUSIV

Iulia Albu și fiica sa Mikaela, pe care o are din căsnicia cu Mihai Albu, au o relație specială. Vedeta a mărtursit în exclusivitate pentru Impact.ro că aceasta îi seamănă din toate punctele de vedere. Mai mult, o zi pe săptămână se lasă pe mâna ei în ceea ce privește ținuta sa vestimentară.

Iulia Albu ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Impact.ro, printre altele, că mai vrea încă doi copii și că s-ar descurca să supraviețuiască în orice condiții, dacă ar avea apă și prieteni. Iulia Albu este în acest mment într-o nouă relație. Despre parterner, aceasta spune că-l ascultă în tot ce o sfătuiește și că are alături un om care are foarte mare încredere în ea.

Bună, Iulia. Lângă noi se află o superbă piscină. Cum ai reacționa dacă ai aluneca în ea, în această rochie?

Am făcut înot. La Splash am înotat pe sub apă într-o rochie făcută din material textil ce avea vreo 25 de kilograme și s-a îmbibat. Și am supraviețuit și am și zâmbit, și nu fals.