Ce spune Iulia Albu despre un copil cu iubitul ei și nuntă: „Quod erat demonstrandum”

Iulia Albu și Mike, logodnicul ei, sunt împreună de mai bine de 5 ani. Cu toate acestea, vedeta TV nu a oferit niciodată prea mult informații despre viața ei personală și despre „pasul cel mare”, căsătoria.

Iulia Albu nu a ascuns niciodată faptul că se află într-o relație, însă a preferat să îl țină departe de ochii lumii și de micile ecrane, așa cum își dorește și el, de altfel. Recent, Iulia a fost invitată la un eveniment monden, însă a venit neînsoțită.

„Eu am venit însoțită de fetele mele de la „I.A cu stil” care au purtat culori, multe culori. De asemenea, am fost însoțită de un manechin care a purtat un costum masculin cu miră. Știți de ce? Pentru a obține alb pe ecran. Trebuie să folosești pixelii roșii, albaștri și verzi. Acești pixeli în momentul în care se întrepătrund dau alb pe ecran.

Nu am vrut să vorbesc la acest eveniment despre cum sunt îmbrăcată, ci să vorbesc despre proiectele mele, pe care le am pe TV, am vrut să vorbesc despre ce înseamnă să fii parte dintr-un proiect pe TV și ce înseamnă să fii parte dintr-un proiect care te poate transforma a doua zi într-o divă pe covorul roșu, cum este emisiunea „I.A.cu stil”, ne-a declarat Iulia Albu, pentru Ego.ro.