Iulia Albu a analizat stilul vestimentar al lui Fuego. Detaliul care a șocat-o pe vedetă

Iulia Albu s-a inspirat din scandalul fotelor aprins în cadrul rubricii ”sosurile iuți”, de ”La Măruță”. Astfel, astăzi, de ”Marțea neagră”, a comentat stilul mai multor interpreți de muzică populară. Remarcile la adresa lui Fuego în ceea ce privește contrastul dintre vestimentațiile abordate pe scenă și ținutele purtate pe stradă.

Iulia Albu, ”Marțea neagră” cu artișii din muzica populară. S-a declarat uimită de stilul vestimentar al lui Fuego

Fuego, Irina Loghin, Vlăduța Lupău și Maria Dragomiroiu au fost câteva dintre vedetele muzicii populare care au fost analizate din punct de vedere stilistic de creatorul de modă Iulia Albu, în cadrul emisiunii ”La Măruță”, unde are rubrica ”Marțea neagră”.

În cazul lui Fuego surprinderea a fost cea mai mare, din cauza ”dezacordului” dintre vestimentațiile prezentate pe scenă și cele în care este surprins de fotoreporteri sau de oameni pe stradă, în cel din urmă caz nestrălucind precum o face în lumina reflectoarelor.

„Are un stil de anii 2000, a la Codin Maticiuc”

„Începem cu Fuego, are un look foarte Liberace. E foarte opulent, multe paiete și pietre. Este foarte extravagant pentru că au aparut imagini cu el când nu e pe scenă. Imaginile sunt contrastante, are un stil de anii 2000, a la Codin Maticiuc. Mă așteptam ca look-ul lui de stradă să fie mai apropiat, nu în aceeași zonă. Primește globul de aur, de Crăciun. Nu mă așteptam la așa ceva.

Irina Loghin e specială stilistic, poartă interpretări, nu doar costume populare. Are o zonă foarte feminină, îi plac chokerele cu perle, stil apropiat cu al Prințesei Diana. Are apariții decente și modeste în public. Nu simte nevoia să epateze. Primește diamantul pentru bijuteriile pe care le poartă.

Vlăduța Lupău are o zonă foarte interesantă. De când au apărut umerii fagotă, nu îi lasă. Nu înțeleg de ce ar purta așa ceva. Nu știu ce face acolo. Slavăă cerului, în public are apariții safe, nu exagerează. Primește premiul mingea de rugby.

Maria Dragomiroiu este mândră de formele ei și bine face. Poartă mereu corsete pentru a îi evidenția talia. Look-ul este puțin depășit, dar nu e un lucru rău. Încă stăm bine, primește premiul Clepsidra de la talia subțiată, superbă”, a spus Iulia Albu la Pro TV.