Surpriza primită de Andreea Marin. Fuego a uimit-o, zâna de la TVR a rămas fără cuvinte

Emisiunea pe care Paul Surugiu Fuego o prezintă, „Drag de România”, a ajuns la cel de-al șaselea sezon. Prezentatorul a început deja filmările, iar printre invitați se află și Andreea Marin.

Fuego i-a făcut o surpriză neașteptată Andreei Marin. Prezentatoarea emisunii ”Nu există nu se poate, de la TVR 2, a trăit pe propia piele „surprize, surprize”. Ea s-a întâlnit cu fostul ei coleg, Cove. Reacția celor doi a fost una emoționantă, mai ales că cei doi au o istorie lungă și frumoasă.

Fuego a pus totul la cale și a mărturisit că este un perfecționist și a ținut să le mulțumească tuturor celor implicați în realizarea emisiunii „Drag de România mea”.

Cove este acum prezentator al emisiunii ”Vorbește Lumea”, de pe Pro Tv. El prezenta emisiunea alături de Adela Popela, însă actrița a decis să ia o pauză de la muncă și să concentreze pe sarcină, așa că Lora îi ține locul în toată această perioadă.

Cove a devenit celebru acum mai bine de 20 de ani, odată cu job-ul de asistent al Andreei Marin, la ”Surprize, Surprize”, emisiunea celebră de pe TVR 1.

El a participat apoi la „Dansez pentru tine” și a jucat în serialul „Meseriașii”, de pe Pro Tv, alături de Andreea Bănică, Romică Țociu și Cornel Palade. Apoi, a plecat la Prima Tv, acolo unde a prezentat emisiunea ”Mama mea gătește mai bine”. Fostul asistent al Andrei Marin a trecut și pe la Kanal D, unde a prezentat un show alături de Andreea Mantea.

Andreea Marin a acceptat, pe 12 octombrie 2020, să revină la TVR, postul tv unde a cunoscut celebritatea, cu emisiunea ”Surprize, Surprize”, în perioada 1999-2007:

Vedeta a gândit un format propriu, cu cheltuieli minime, adaptat vremurilor pandemiei de coronavirus, fără mulți invitați sau spectatori.

„Nu există nu se poate! e vorba tatălui meu care a devenit motto-ul vieții mele apoi și care devine acum titlul emisiunii mele” , a spus Andreea.

„Acolo m-am construit ca om de televiziune, cand am pasit in acest domeniu eram studenta la informatica si habar nu aveam ce inseamna munca la TV. Acolo, la TVR, se recladeste acum, caramida peste caramida, si oamenii care au fost strans legati de istoria televiziunii nationale – din care ulterior au plecat multi dintre cei ce sunt acum in media in privat – sunt primii care pot pune umarul acum, mai mult ca oricand. Mi s-a propus sa creez un nou format cu care sa ma intorc acasa, la TVR.

M-am gandit foarte bine: stiu ca exista nostalgia spectacolului in direct, in care si eu ma simt cel mai bine, adrenalina transmisiunilor live ma face sa dau tot ce-i mai bun, insa acum, in pandemia pe care o traversam, a propune un format cu public mare nu e o idee prea buna. Asa ca am gandit un format inedit pentru mine, care sa le aduca oamenilor valori similare cu cele pe care eu stiu ca le iubesc si le asociaza cu persoana mea, imbogatite cu noi valori potrivite acestor timpuri, cu emotii care sa ii imbogateasca interior, care sa ii motiveze, sa ii inspire, exact ce avem nevoie in prezent”, a mai declarat Andreea Marin