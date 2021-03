EXCLUSIV Maria Cârneci intervine între Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu. Dezvăluiri despre scandal

Îndrăgita cântăreață de muzica populară Maria Cârneci intervine în scandalul momentului dintre Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu, care și-au aruncat vorbe grele, deși cândva erau confidente și prietene de suflet. Maria Cârneci este de părere că ele ar fi trebuit să-și rezolve problemele între patru ochi, nicidecum să-și spele rufele în public: ”Eu zic că cel mai bine era să rezolve această problemă între patru ochi, la o cafea, ca fetele, nu să se ajungă aici. Așa era frumos!”, a declarat artista, care vrea să le împace, în exclusivitate pentru playtech.ro

Maria Dragomiroiu: ”Elena Merișoreanu este rea și invidioasă!”

Solistele de muzică populară Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu, cândva bune prietene și care s-au ajutat, adesea, la greu, au pus punct legăturii de suflet, după zeci de ani. Totul a pornit de la confesiunea Mariei Dragomiroiu, într-o emisiune tv, unde a menționat că, după 40 de ani de muncă, are o pensie de doar 1.200 de lei, lucru care a determinat-o pe Elena Merișoreanu să declare că nu e cazul să se plângă, având destui bani din concerte. Maria a numit-o ”rea și invidioasă”, după această afirmație. Iar Elena, ca să aibă ultimul cuvânt, a apelat la artileria grea, dezvăluindu-i secretele intime:

”Să îi fie rușine că a zis că sunt invidioasă pe familia ei. Eu de la 16 ani sunt angajată, am muncit și muncesc din zi în noapte. Eu am primit-o și în casa mea când a divorțat de primul soț. După care, ea a luat bărbatul unei altei femei cu care avea și copil. Am o căsătorie solidă, sunt cu același bărbat de când m-am măritat. Actualul soț al Mariei este impresar și este și normal să îi dea spectacole. Eu am muncit de mică, de când mă știu”, ne-a spus ieri Elena Merișoreanu.

Pentru a aplana acest conflict, care nu face onoare muzicii populare românești, Maria Cârneci intervine cu sfaturi prețioase, din dorința ca cele două colege de breaslă să înceteze războiul declarațiilor: "Ce pot să zic? Știi proverbul ăla? Țara arde și baba se piaptănă? Cam așa este și în situația asta.

Așa era frumos! Eu sunt genul acela de artist care își laudă colegii, nu le dă în cap, așa sunt eu făcută”, a declarat Maria Cârneci, în exclusivitate pentru playtech.ro. Ce spune Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, despre tot acest scandal, cu atât mai mult cu cât Elena Merișoreanu face aluzii și la el?: ”Nu vreau să comentez ce spune Elena. E treaba noastră dacă o vom da în judecată pentru tot ce a spus”, ne-a declarat celebrul impresar, în exclusivitate pentru playtech.ro

Maria Dragomiroiu l-a despărțit pe Bebe Mihu de prima soție? Ce spune impresarul: ”Am văzut-o la televizor şi mi s-au lipit ochii de ecran, a fost dragoste la prima vedere”

Bebe a povestit, în urmă cu câțiva ani, cum s-a îndrăgostit de Maria Dragomiroiu: ”Am văzut-o la televizor şi mi s-au lipit ochii de ecran, a fost dragoste la prima vedere. Şi când am revăzut-o, am zis că ea este femeia visurilor mele şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a scos-o în cale. Ea este care lasă de la ea mereu, că-i place armonia, cu toate că eu îi spun că e bine să mai avem şi discuţii contradictorii”, a spus Bebe la o emisiune TV. Maria l-ar fi cerut de soț: ”Maria s-a întors din turneu din America şi, când am văzut-o cu verighetele, i-am zis să se ducă la mama şi la tata să mă ceară”, a adăugat Bebe Mihu.