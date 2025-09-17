Irina Fodor, deranjată de comportamentul Andei Adam, la „Asia Express”. Prezentatoarea a intervenit dur: „Echipa nu poate filma!”

Tensiunile cresc la Asia Express, iar unul dintre cele mai controversate momente i-a avut în prim-plan pe Anda Adam și soțul ei, Joseph. Cei doi au fost aproape de eliminare după ce au dat peste cap întreaga echipă de filmare, lucru care a făcut-o pe prezentatoarea Irina Fodor să intervină ferm și să le atragă atenția.

Pauza care a creat scandal la „Asia Express”

Momentul a stârnit un val de tensiuni și a arătat cât de solicitantă poate fi competiția. Deși au fost la un pas de descalificare, Anda Adam și Joseph au primit încă o șansă, dar incidentul rămâne unul dintre cele mai discutate episoade din actualul sezon al Asia Express.

Totul s-a întâmplat în ediția difuzată marți, 16 septembrie. După o probă dificilă, Anda și Joseph au decis să se abată de la traseu și să ia o pauză de masă într-un restaurant fast-food. Problema a fost că echipa de producție nu avea voie să filmeze în interiorul localului, ceea ce a dus la o pauză forțată de peste 30 de minute.

Această decizie a blocat filmările și a întârziat programul întregii echipe. Înainte ca aventura pe „Drumul Eroilor” să continue, Irina Fodor a simțit nevoia să clarifice situația și să le reamintească tuturor regulile stricte ale competiției.

Reacția fermă a Irinei Fodor

Prezentatoarea Asia Express nu și-a ascuns nemulțumirea și le-a explicat clar celor doi concurenți care sunt consecințele gestului lor:

„Anda, dacă voi intrați și stați acolo 30 de minute, echipa noastră nu poate filma. Se face pauză totală de filmare. După ce vă găsiți cazare și se filmează, reporterii mai caută uneori hotel pentru încă o oră”, a spus Irina Fodor, vizibil iritată.

Anda și Joseph au recunoscut că au greșit, dar au dat vina pe foame și oboseală. Cei doi au povestit că nu mâncaseră nimic în ziua precedentă și că dormiseră într-o sală de consiliu, fără să aibă parte de cazare propriu-zisă.