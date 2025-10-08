Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
08 oct. 2025 | 15:13
de Ioana Bucur

Dan Alexa şi Alina Pușcău au petrecut o noapte împreună, la Asia Express. Discuţia neaşteptată dintre cei doi, dată la TV

Monden
La show-ul Asia Express 2025, schimbul de echipe a adus o colaborare neașteptată între Dan Alexa și Alina Pușcău, iar prima lor noapte petrecută împreună a stârnit reacții și speculații.

Dan Alexa şi Alina Pușcău, nevoiți să petreacă o noapte împreună la Asia Express

Obosiți de probe intense, cei doi concurenți au fost nevoiți să împartă spațiul de cazare. Din cauza efortului, stresului și intimității situației, s-a creat o atmosferă relaxată, în care Alexa a făcut o glumă cu furoul în care ar urma să doarmă Alina, spunând că, dacă va fi negru, îl va răsturna — „și la propriu, și la figurat”.

Chiar dacă publicul a așteptat un moment spectaculos, Pușcău a preferat discreția: a dormit îmbrăcată, evitând gesturile exagerate.

A doua zi, relația dintre Dan și Alina a devenit mai fluidă. Au manifestat suport și sprijin reciproc, comunicând mai ușor. Într-o deplasare cu mașina, Alina a fost surprinsă atingându-l pe Dan pe păr într-un gest tandru, iar Alexa nu s-a ferit să arate că este protector și atent față de colega sa.

Această noapte a reprezentat pentru ei nu doar o provocare legată de concurs, ci și ocazia de a construi o chimie reală în condiții de presiune și adaptare.

Moment tensionat pentru cei doi concurenți

Dan Alexa și Alina Pușcău au avut parte de un moment tensionat la Asia Express, după ce au pierdut plicul cu adresa noii destinații, primit de la Irina Fodor. Incidentul s-a petrecut în timp ce cei doi încercau să găsească o mașină pentru a continua cursa.

„Hei, ce-ai făcut, măi? Stop! Biletul, mă! Ești nebun? Unde mergem, Alina?”, a strigat Dan Alexa, vizibil iritat.

„A plecat cu biletul!”, a răspuns Alina, surprinsă de situație.

„După proba cu bicicleta, care m-a distrus, mă trezesc că nu mai am adresa!”, a adăugat fostul antrenor, încercând să-și păstreze calmul.

În cele din urmă, echipa a reușit să afle destinația cu ajutorul colegelor Anda Adam și Mara Bănică, care le-au oferit informațiile lipsă, salvându-i din impas.

