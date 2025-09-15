Ultima oră
Condimentele care se pun în zacuscă pentru un gust special. Aşa procedau şi bunicile noastre
15 sept. 2025 | 12:09
de Ionuț Vieru

Monden
Tatăl Olgăi Barcari a murit. Concurenta de la Asia Express trece prin momente grele
Olga Barcari, concurentă în Asia Express, trece prin momente dificile după ce tatăl său a murit din cauza cancerului

Viața publică a vedetelor implică adesea provocări, nu doar pe ecran, ci și în plan personal. În mijlocul competiției Asia Express – Drumul Eroilor, concurenții trebuie să facă față nu doar traseelor dificile și provocărilor fizice, ci și evenimentelor emoționante din viața personală. Pentru Olga Barcari, aceste momente grele au venit din partea familiei.

Tatăl Olgăi Barcari a murit

Durerea imensă a lovit-o pe brunetă după ce tatăl său a încetat din viață. Anunțul trist a fost făcut chiar de ea, în mediul online, alături de un mesaj emoționant:

„Ai fost stâlpul meu de sprijin, tată. Azi ai plecat dintre noi, dar rămâi pentru totdeauna în sufletul meu. Te iubesc!”, a scris Olga Barcari pe Instagram, alături de imaginea unei lumânări aprinse.

Sursele CANCAN.RO precizează că tatăl său a pierdut lupta cu o boală nemiloasă: cancerul.

Mesajul postat de Olga pe Instagram, după pierderea tatălui

Olga Barcari, un hair-stylist de succes și concurentă în Asia Express

Originară din Republica Moldova, Olga Barcari are 37 de ani și este un hair-stylist recunoscut în România, cu numeroase colaborări în industria frumuseții. În prezent, ea face echipă cu Karmen, fiica lui Adrian Minune, în show-ul Asia Express, unde cele două sunt hotărâte să își depășească limitele și să demonstreze că locul lor este în competiție, în ciuda emoțiilor puternice și a provocărilor pe traseu.

Participarea Olgăi în Asia Express i-a adus și mai multă notorietate în România, iar la începutul anului 2024 a atras atenția și prin speculațiile legate de o posibilă relație cu comediantul Cătălin Bordea, după divorțul acestuia de Livia Eftimie.

Relația Olgăi Barcari cu Cătălin Bordea

Despre Olga, Cătălin Bordea a spus că o cunoaște de peste 13 ani și că este „o femeie absolut minunată”.

„Orice bărbat ar fi norocos să fie într-o relație cu ea. Îmi este o prietenă foarte bună și îmi aduce multă liniște în perioada asta. Nu mai cred însă în relații de pansament. Nu pot să chinui un om cât timp eu încă mă refac. Nu are cum să nu îți placă Olga, e realizată, e muncitoare, e amuzantă și foarte frumoasă. Dar este pentru un bărbat care își dorește o relație și e echilibrat sufletește.”, a declarat comediantul pentru aceeași sursă.

Pentru Olga, pierderea tatălui reprezintă o provocare emoțională majoră, mai ales în contextul în care se află în competiție, unde stresul fizic și emoțional este intens. Mesajul postat pe rețelele sociale a emoționat internauții și a arătat cât de profundă era legătura sa cu părintele său.

