Câți bani a primit Serghei Mizil pentru Asia Express 2025. La 72 de ani, a rezistat mai mult decât mulți tineri

Serghei Mizil și Mara Bănică au intrat în istoria show-ului Asia Express ca fiind cea mai vârstnică echipă care a participat vreodată la competiția difuzată de Antena 1. După cinci etape intense pe „Drumul Eroilor”, cei doi au fost eliminați din concurs, după ce, de această dată, simbolul extras din săculeț a fost roșu.

În ediția precedentă, echipa scăpase ca prin urechile acului de eliminare, atunci când culoarea verde le-a adus o nouă șansă. Acum însă, norocul nu le-a mai surâs. „Ne-am atașat foarte mult de el” și „Ai fost erou pe Drumul Eroilor”, au spus colegii de competiție în momentul plecării lor.

Serghei Mizil, câștig substanțial la Asia Express 2025

Deși a rezistat doar cinci etape, Serghei Mizil pare să fi încheiat o colaborare avantajoasă cu Antena 1. Potrivit publicației Cancan, vedeta ar fi încasat 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție, ceea ce înseamnă un total de 12.500 de euro.

În plus, Mizil și Mara Bănică au câștigat două amulete în valoare totală de 2.000 de euro, bani împărțiți între cei doi concurenți. Astfel, Mizil s-ar fi întors acasă mai bogat cu 13.500 de euro.

Alte surse susțin însă că el ar fi primit 2.000 de euro pe etapă, ceea ce ar reduce câștigul total la 11.000 de euro, incluzând premiul din amulete.

Mesajul lui Serghei Mizil după eliminare

După ieșirea din competiție, Serghei Mizil a transmis un mesaj emoționant pe Instagram:

„Mulțumesc tuturor celor pe care am avut bucuria de a-i numi colegi la Asia Express 2025. Pentru ce-am trăit împreună, mulțumesc echipei impresionante de producție care a avut grijă de noi. Și mulțumesc Asia Express pentru o experiență fără egal. Să fie veselie!”

Se pare că Mizil și-a negociat contractul la fel de bine ca și colega sa de breaslă, Raluca Bădulescu, care a primit tot 2.500 de euro pe săptămână. Diferența este că aceasta a fost eliminată mai devreme, încasând 7.500 de euro din contract, la care s-au adăugat 500 de euro dintr-o amuletă câștigată.