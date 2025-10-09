Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
09 oct. 2025 | 14:17
de Ioana Bucur

Câți bani a primit Serghei Mizil pentru Asia Express 2025. La 72 de ani, a rezistat mai mult decât mulți tineri

Emisiuni TV
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru Asia Express 2025. La 72 de ani, a rezistat mai mult decât mulți tineri

Serghei Mizil și Mara Bănică au intrat în istoria show-ului Asia Express ca fiind cea mai vârstnică echipă care a participat vreodată la competiția difuzată de Antena 1. După cinci etape intense pe „Drumul Eroilor”, cei doi au fost eliminați din concurs, după ce, de această dată, simbolul extras din săculeț a fost roșu.

În ediția precedentă, echipa scăpase ca prin urechile acului de eliminare, atunci când culoarea verde le-a adus o nouă șansă. Acum însă, norocul nu le-a mai surâs. „Ne-am atașat foarte mult de el” și „Ai fost erou pe Drumul Eroilor”, au spus colegii de competiție în momentul plecării lor.

Serghei Mizil, câștig substanțial la Asia Express 2025

Deși a rezistat doar cinci etape, Serghei Mizil pare să fi încheiat o colaborare avantajoasă cu Antena 1. Potrivit publicației Cancan, vedeta ar fi încasat 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție, ceea ce înseamnă un total de 12.500 de euro.

În plus, Mizil și Mara Bănică au câștigat două amulete în valoare totală de 2.000 de euro, bani împărțiți între cei doi concurenți. Astfel, Mizil s-ar fi întors acasă mai bogat cu 13.500 de euro.

Vezi și:
Dan Alexa şi Alina Pușcău au petrecut o noapte împreună, la Asia Express. Discuţia neaşteptată dintre cei doi, dată la TV
Ce riscă Anda Adam după ce a încălcat contractul cu Antena 1. Ce detalii a dat despre o secvență nedifuzată de la emisiunea Asia Express

Alte surse susțin însă că el ar fi primit 2.000 de euro pe etapă, ceea ce ar reduce câștigul total la 11.000 de euro, incluzând premiul din amulete.

Mesajul lui Serghei Mizil după eliminare

După ieșirea din competiție, Serghei Mizil a transmis un mesaj emoționant pe Instagram:

„Mulțumesc tuturor celor pe care am avut bucuria de a-i numi colegi la Asia Express 2025. Pentru ce-am trăit împreună, mulțumesc echipei impresionante de producție care a avut grijă de noi. Și mulțumesc Asia Express pentru o experiență fără egal. Să fie veselie!”

Se pare că Mizil și-a negociat contractul la fel de bine ca și colega sa de breaslă, Raluca Bădulescu, care a primit tot 2.500 de euro pe săptămână. Diferența este că aceasta a fost eliminată mai devreme, încasând 7.500 de euro din contract, la care s-au adăugat 500 de euro dintr-o amuletă câștigată.

Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Adevarul
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Horoscop zilnic 10 octombrie 2025. Zodia care riscă să piardă o sumă importantă de bani
Horoscop zilnic 10 octombrie 2025. Zodia care riscă să piardă o sumă importantă de bani
Horoscop
acum 1 minut
Cele 4 zodii care atrag banii ca magnetul toată viaţa. Au noroc financiar de invidiat
Cele 4 zodii care atrag banii ca magnetul toată viaţa. Au noroc financiar de invidiat
Horoscop
acum 4 ore
Cum să înrădăcinezi viţa de vie rapid şi simplu? Nu trebuie tăiată, ai nevoie doar de un ghiveci
Cum să înrădăcinezi viţa de vie rapid şi simplu? Nu trebuie tăiată, ai nevoie doar de un ghiveci
Sfaturi pentru grădinari
acum 7 ore
Zodiile pentru care se încheie o perioadă nefastă. Vor avea zile cu mult noroc începând de joi, 9 octombrie
Zodiile pentru care se încheie o perioadă nefastă. Vor avea zile cu mult noroc începând de joi, 9 octombrie
Horoscop
acum 21 de ore
Parteneri
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Click.ro
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
Digi24
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Unica.ro