Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman de la Antena 1, chiar dacă au fost eliminate din Asia Express

Catinca și fiica sa, Calina Dumitrescu, au trăit una dintre cele mai solicitante experiențe ale vieții lor în cadrul emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor 2025. Cele două au fost nevoite să supraviețuiască le fel ca ceilalți participanți, cu doar un dolar pe zi, au fost nevoite să găsească transport, cazare și să facă față probelor extreme.

S-a aflat câți bani au încasat Calina și Catinca Roman de la Antena 1

Deși aventura s-a încheiat repede pentru ele, mama și fiica au recunoscut că această competiție le-a pus răbdarea la grea încercare. Lipsa confortului, condițiile precare de la Asia Express și presiunea psihică le-au determinat chiar să renunțe la ultima probă, fapt ce le-a sporit șansele de a fi eliminate rapid din competiție, ceea ce s-a și întâmplat.

Potrivit surselor Cancan.ro, fiecare concurent de la Asia Express este plătit cu 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție, indiferent de parcurs. Deși au stat doar câteva zile, Catinca Roman și Calina au avut noroc și au încasat salariile întregi. Respectiv, fiecare a primit câte 2.000 de euro.

Eliminate rapid din Asia Express

După ce au părăsit competiția, cele două au povestit cât de greu le-a fost să facă față epuizării. Catinca a mărturisit că lipsa somnului a afectat-o profund și că nici până acum nu și-a revenit complet.

Mai mult, Calina a lansat critici dure la adresa producției, nemulțumită de lipsa unor măsuri de protecție la probele care presupuneau contact direct cu mizeria.

„Este vorba despre sănătate aici. Dacă eu cădeam în acea apă, mă puteam îmbolnăvi. Puteam să primim niște costume. Nu aveam nicio problemă să curăț gunoaiele, dacă aveam mănuși. (…) Dacă pun mâna pe față și mă îmbolnăvesc?”, a declarat Calina.

Astfel, deși experiența Asia Express s-a dovedit mai scurtă decât și-ar fi dorit, Catinca și Calina au rămas cu o aventură intensă, multe reproșuri la adresa organizatorilor, dar și cu un câștig financiar deloc de neglijat.